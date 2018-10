сегодня



SONJA HÖLLERING в новом видео вокалиста FREEDOM CALL "Silent Cry", новое видео фронтмена FREEDOM CALL Chris'a Bay'я, в съемках которого также принимала участие Sonja Höllering, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Chasing The Sun":



“Flying Hearts”

“Light My Fire”

“Move On”

“Radio Starlight”

“Silent Cry”

“Hollywood Dancer”

“Keep Waiting”

“Misty Rain”

“Where Waters Flow In Heaven”

“Bad Boyz”

“Love Will Never Lie”





















