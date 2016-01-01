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*Fractal Cypher*



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Новое видео FRACTAL CYPHER

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"From The Above And To The Stars”, новое видео группы FRACTAL CYPHER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового ЕР "Prelude To An Impending Outcome", выходящего в ноябре:

“Coming Back To Life”
“The Grandeur Of It All”
“From The Above And To The Stars”
“Red Lady”

MontrealвЂ™s FRACTAL CYPHER вЂ“ вЂњFrom The Above And To The StarsвЂќ Video Streaming





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