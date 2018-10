сегодня



Новое видео FRACTAL CYPHER "From The Above And To The Stars”, новое видео группы FRACTAL CYPHER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового ЕР "Prelude To An Impending Outcome", выходящего в ноябре:



“Coming Back To Life”

“The Grandeur Of It All”

“From The Above And To The Stars”

“Red Lady”













+0 -0









просмотров: 72