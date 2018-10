сегодня



DUFF MCKAGAN выступил с SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS 16 октября в Palladium, Hollywood, California, SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS отыграли аншлаговое выступление, первое за четыре года. Специально для исполнения песни "It's So Easy" на сцену вышел басист GUNS N'ROSES, Duff McKagan — видео доступно ниже.























