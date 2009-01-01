сегодня



Рассказ о бокс-сете CHRIS CORNELL 16 ноября в виде одиночного CD с 17 композициями и лимитированного бокс-сета с 64 треками состоится выпуск диска "Chris Cornell" (11 треков ранее не выходили). Кроме того, релиз будет доступен и в виде супер делюкс издания на 4CD, 1DVD и на 7 винилах. В супер делюкс издание войдет 88 треков — 64 песни + 24 видео, 13 единиц из которых (11 аудио и два клипа) ранее нигде не выпускались. Супер делюкс-издание будет снабжено 66-страничной книгой в твердом переплете.



Видео, рассказывающее о содержимом этого издания, доступно ниже.



























+1 -0









просмотров: 170

