Новая песня THE HEARD "A Death Supreme", новая песня группы THE HEARD, в состав которой входит бывшая гитаристка CRUCIFIED BARBARA Klara "Force" Rönnqvist Fors, басистка Ida "Evileye" Stenbacka, барабанщик Nikki Wicked (a.k.a. Jannicke Lindström), басист DEATHSTARS Jonas "Skinny Disco" Kangur (тут на лид-гитаре) и исполнительница бурлеска, модель и вокалистка Pepper Potemkin, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из выходящего второго ноября на Despotz Records альбома "The Island".























