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Новая песня THE HEARD

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"A Death Supreme", новая песня группы THE HEARD, в состав которой входит бывшая гитаристка CRUCIFIED BARBARA Klara "Force" Rönnqvist Fors, басистка Ida "Evileye" Stenbacka, барабанщик Nikki Wicked (a.k.a. Jannicke Lindström), басист DEATHSTARS Jonas "Skinny Disco" Kangur (тут на лид-гитаре) и исполнительница бурлеска, модель и вокалистка Pepper Potemkin, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из выходящего второго ноября на Despotz Records альбома "The Island".



THE HEARD Feat. Ex-CRUCIFIED BARBARA, DEATHSTARS Members: 'A Death Supreme' Single Available








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