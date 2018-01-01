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Новая песня REPENTANCE "Enter The Gallows", новая песня группы REPENTANCE, в состав которой входят Sean Glass (ex-Soil, Dirge Within) и вокалист Stuck Mojo Robby J. Fonts, доступна для прослушивания ниже. Этот трек был записан в Electrowerks Recording вместе Chuck'ом Macack'ом (BORN OF OSIRIS, OCEANO), за сведение отвечал Chris Collier (PRONG, LAST IN LINE, METAL CHURCH, FLOTSAM AND JETSAM) из CMC21 Productions.























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