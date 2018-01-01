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*Repentance *



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Новая песня REPENTANCE

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"Enter The Gallows", новая песня группы REPENTANCE, в состав которой входят Sean Glass (ex-Soil, Dirge Within) и вокалист Stuck Mojo Robby J. Fonts, доступна для прослушивания ниже. Этот трек был записан в Electrowerks Recording вместе Chuck'ом Macack'ом (BORN OF OSIRIS, OCEANO), за сведение отвечал Chris Collier (PRONG, LAST IN LINE, METAL CHURCH, FLOTSAM AND JETSAM) из CMC21 Productions.



REPENTANCE Feat. STUCK MOJO, Ex-SOIL Members: 'Enter The Gallows' Single Available








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