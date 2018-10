сегодня



Новое видео EINHERJER "Mine Våpen Mine Ord", новое видео группы EINHERJER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Norrøne Spor", выходящего девятого ноября:



01. The Spirit OF A Thousand Years



02. Mine Våpen Mine Ord



03. Fra Konge Te Narr



04. Kill The Flame



05. Mot Vest



06. Spre Vingene



07. The Blood Song



08. Døden Tar Ingen Fangar



09. Tapt Uskyld



10. Av Djupare Røtter



























