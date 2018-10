сегодня



Новое видео GOROD "Bekhten's Curse", новое видео группы GOROD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Aethra", выпущенного 19 октября на Overpowered Records:



01. Wolfsmond



02. Bekhten's Curse



03. Aethra



04. The Sentry



05. Hina



06. And The Moon Turned Black



07. Chandra And The Maiden



08. Goddess Of Dirt



09. Inexorable



10. A Light Unseen



















