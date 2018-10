сегодня



Фрагмент нового DVD ACCEPT 23 ноября на Nuclear Blast состоится выход нового концертного релиза ACCEPT, "Symphonic Terror - Live At Wacken 2017", съемки которого проходили третьего августа 2017 года. Релиз будет доступен в следующих вариантах:



* Blu-ray+2CD digipak



* DVD+2CD digipak



* 2CD digipak



* 3LP box (black) including booklet, poster



* 3LP Box (gold) including booklet, poster (Nuclear Blast mailorder exclusive)



* Blu-ray+DVD+2CD earbook



* BluRay+DVD+2CD earbook + photo card (signed) (Nuclear Blast mailorder exclusive)



Трек-лист DVD/Blu-ray:



Part 1: Accept



01. Die By The Sword



02. Restless And Wild



03. Koolaid



04. Pandemic



05. Final Journey



Part 2: Headbanger's Symphony



06. Night On Bald Mountain



07. Scherzo



08. Romeo And Juliet



09. Pathétique



10. Double Cello Concerto In G Minor



11. Symphony No. 40 IN G Minor



Part 3: Accept with Orchestra



12. Princess Of The Dawn



13. Stalingrad



14. Dark Side Of My Heart



15. Breaker



16. Shadow Soldiers



17. Dying Breed



18. Fast As A Shark



19. Metal Heart



20. Teutonic Terror



21. Balls To The Wall



Bonus:



22. Making Of: Wacken



23. Making Of: Headbanger's Symphony



Видео на композицию "Symphony No. 40 In G Minor" доступна для просмотра.



















