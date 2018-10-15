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KISS расширят сет-лист для прощального тура Вокалист KISS Paul Stanley в недавнем разговоре с Associated Press сообщил, что группа отыграет расширенный сет в рамках прощального тура, увеличив его с текущих 16 до 25 треков. Он также заметил, что группа «использовала фрагменты оборудования, ранее задействованного в прошлых турне, и на основе этого создала новое шоу».



Вокалист сказал, что не исключает возможности появления и бывших участников:



«Я не буду отметать любые возможности. Уже очень давно я научился "никогда не говорить никогда". Буду ли я отрицать возможность появления наших бывших участников на этих концертах? Вовсе нет. Я не знаю только в каком качестве».



В 2000 году группа уже устраивала прощальное турне, в рамках которого отыграла 142 концерта, проехав по Северной Америке, Японии и Австралии, но передумала уходить и в 2003 году вновь отправилась на гастроли.











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