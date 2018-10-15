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*U.D.O. нашли гитариста и басиста [19]
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*Kiss*



22 окт 2018 : 		 KISS расширят сет-лист для прощального тура

18 окт 2018 : 		 Басист KISS по-прежнему ненавидит исполнять "I Was Made For Lovin' You"

17 окт 2018 : 		 BRUCE KULICK был бы рад сыграть с KISS в рамках прощального тура

16 окт 2018 : 		 PAUL STANLEY: «Вряд ли KISS выпустят что-то новое»

2 окт 2018 : 		 PAUL STANLEY о финальном туре KISS: «Мы хотим проехать по всему миру и "дать пять" каждому»

27 сен 2018 : 		 Трибьют KISS будет переиздан

25 сен 2018 : 		 KISS едут в прощальный тур

19 сен 2018 : 		 KISS выступят в финале "America's Got Talent"

8 авг 2018 : 		 Бывший гитарист KISS хочет запатентовать "Vinnie Vincent's Kiss"

7 авг 2018 : 		 Мультикамерная съемка с выступления KISS

26 июл 2018 : 		 Оригинальный барабанщик KISS выступил с ROB ZOMBIE

25 июл 2018 : 		 Карточки KISS выйдут осенью

25 июл 2018 : 		 Комиксы KISS выйдут осенью

19 июл 2018 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления KISS в Лиссабоне

10 июл 2018 : 		 Видео с выступления KISS в Барселоне

5 июл 2018 : 		 3D-винилы KISS доступны для предзаказа

10 июн 2018 : 		 Стульчак от KISS

5 июн 2018 : 		 KISS поедут в трехлетний тур

4 май 2018 : 		 GENE SIMMONS о прощальном туре KISS

28 апр 2018 : 		 KISS начнут грандиозный тур зимой

27 мар 2018 : 		 Басист KISS: «Я не имею отношения к желанию запатентовать фразу "The End Of The Road"»

1 мар 2018 : 		 PAUL STANLEY: «KISS могут и должны продолжать без оригинальных участников»

8 фев 2018 : 		 PAUL STANLEY может представить KISS без себя

12 янв 2018 : 		 KISS заставили журналиста снять футболку IRON MAIDEN

8 дек 2017 : 		 KISS впервые за 20 лет исполнили "Sweet Pain"

13 ноя 2017 : 		 Видео акустического выступления KISS

4 авг 2017 : 		 PAUL STANLEY начал задумываться о новом альбоме KISS

21 июл 2017 : 		 Фотокнига KISS выйдет осенью

3 июн 2017 : 		 KISS почтили память погибших в Манчестере

30 май 2017 : 		 GENE SIMMONS: «KISS ещё протянут пару лет»

27 май 2017 : 		 KISS отменили шоу в Манчестере

15 май 2017 : 		 KISS что-то сочиняют

8 май 2017 : 		 Видео с выступления KISS

24 апр 2017 : 		 Акустика от KISS

29 мар 2017 : 		 KISS в потерянной сцене из фильма

27 мар 2017 : 		 Концертное видео KISS 1985 года

7 мар 2017 : 		 KISS-кола скоро в магазинах

21 фев 2017 : 		 Видео с выступления KISS

21 фев 2017 : 		 KISS не собираются записывать новый альбом, поскольку не заработают на этом денег

31 дек 2016 : 		 GENE SIMMONS: «KISS никогда не приглашали на инаугурацию Трампа»

14 дек 2016 : 		 KISS выступили в финале "Голоса"

28 ноя 2016 : 		 KISS весной приедут в Европу

23 ноя 2016 : 		 Видео с выступления KISS

17 ноя 2016 : 		 Видео с выступления KISS

14 ноя 2016 : 		 Видео с выступления KISS

14 ноя 2016 : 		 Кавер-версия PAUL STANLEY от KISS

13 ноя 2016 : 		 'Kissology' IV готова на 85%

11 ноя 2016 : 		 KISS исполнили редкий трек

10 ноя 2016 : 		 Кавер-версия песни GENE'a SIMMONS'a от KISS

31 окт 2016 : 		 Видео с выступления KISS

31 авг 2016 : 		 Видео с выступления KISS

23 авг 2016 : 		 PAUL STANLEY о новом альбоме KISS

4 авг 2016 : 		 Фрагмент нового DVD KISS

26 июл 2016 : 		 Фрагмент нового DVD KISS

19 июл 2016 : 		 Новый комикс KISS выйдет осенью

18 июл 2016 : 		 Басист KISS упал на сцене

8 июл 2016 : 		 KISS поздравили вооруженные силы

5 июл 2016 : 		 KISS открыли новый тур

22 июн 2016 : 		 Тизер нового релиза KISS

21 июн 2016 : 		 Новый концертный релиз KISS выйдет в августе

15 июн 2016 : 		 KISS привлекут военных ветеранов в качестве роуди в грядущем туре

30 май 2016 : 		 Открылся фирменный мини-гольф от KISS

24 май 2016 : 		 CEELO GREEN изобразил басиста KISS

24 май 2016 : 		 Фрагмент нового фильма KISS

19 май 2016 : 		 GENE SIMMONS обсудил спад продаж альбомов KISS

28 апр 2016 : 		 Басист KISS борется со спекулянтами

28 апр 2016 : 		 Гитарист KISS научит петь колибри Эрнеста

23 апр 2016 : 		 KISS представили расширенный трейлер концертного фильма из Лас-Вегаса

16 апр 2016 : 		 KISS выступили без PAUL'a STANLEY

16 апр 2016 : 		 Фронтмен KISS порвал сухожилие

5 апр 2016 : 		 KISS представили трейлер концертного фильма из Лас-Вегаса

19 мар 2016 : 		 KISS покажут концерт из Лас-Вегаса в кинотеатрах

13 фев 2016 : 		 KISS сыграли акустическое шоу без масок

10 фев 2016 : 		 KISS сыграли с двенадцатилетним барабанщиком

1 фев 2016 : 		 Видео с выступления KISS

7 окт 2015 : 		 DEE SNIDER — вокалисту KISS: «Ну почему же ты такой мудак?»

5 окт 2015 : 		 KISS открыли тур в Австралии

16 сен 2015 : 		 KISS получили больше всего золотых дисков в Америке

16 сен 2015 : 		 История KISS за 90 секунд

17 авг 2015 : 		 Басист KISS: «Я думал о том, чтобы купить Зал славы рок-н-ролла»

10 авг 2015 : 		 Миньоны исполняют KISS

28 июл 2015 : 		 Видео с выступления KISS

27 июл 2015 : 		 ANTON FIG о своём участии в KISS

25 июл 2015 : 		 KISS в акустике

20 июл 2015 : 		 Басист KISS надеется на выход нового альбома группы

12 июл 2015 : 		 Новая песня KISS

1 июл 2015 : 		 KISS: "Когда мы только появились, люди думали, что мы из Японии"

30 июн 2015 : 		 Гитарист KISS о новом альбоме

26 июн 2015 : 		 Басист KISS: «Рок и правда умер»

26 июн 2015 : 		 KISS получат специальную награду за новое видео

24 июн 2015 : 		 KISS завершили юбилейное европейское турне

23 июн 2015 : 		 Басист KISS: «Фанаты убивают новые команды»

16 июн 2015 : 		 Официальное видео с выступления KISS

8 июн 2015 : 		 Видео с выступления KISS

2 июн 2015 : 		 KISS открыли тур в Европе

13 май 2015 : 		 Обложка нового релиза KISS

30 апр 2015 : 		 Музыканты KISS получили награду ASCAP

18 апр 2015 : 		 KISS записали песню для мультика

15 апр 2015 : 		 Видео с выступления KISS

2 апр 2015 : 		 KISS получат награду ASCAP

23 мар 2015 : 		 Вокалист KISS об отказе от реюниона

8 мар 2015 : 		 Видео с акустического выступления KISS

2 мар 2015 : 		 Видео с выступления KISS

25 фев 2015 : 		 KISS признались в использовании фонограммы

19 фев 2015 : 		 KISS репетируют новую песню

4 фев 2015 : 		 KISS vs MOMOIRO CLOVER Z: американская версия песни

2 фев 2015 : 		 Гитарист KISS предупреждает о вреде ProTools и Auto-Tune

25 янв 2015 : 		 PAUL STANLEY сравнил KISS с 'Кока-Колой'

20 янв 2015 : 		 Официальное видео KISS vs MOMOIRO CLOVER Z

19 янв 2015 : 		 Обложка нового сингла KISS vs MOMOIRO CLOVER Z

18 янв 2015 : 		 Официальный постер KISS vs MOMOIRO CLOVER Z

18 янв 2015 : 		 Специальное издание KISS для Германии

10 янв 2015 : 		 Финский поклонник KISS сменил имя в честь любимой группы

6 янв 2015 : 		 KISS и MOMOIRO CLOVER Z: документальное видео

30 дек 2014 : 		 Превью песни KISS и MOMOIRO CLOVER Z

24 дек 2014 : 		 KISS целиком исполнят "Alive!"

21 дек 2014 : 		 KISS записали совместную песню с женской J-pop группой

21 дек 2014 : 		 ERIC SINGER не хотел бы играть в KISS без основателей группы

28 ноя 2014 : 		 KISS на Macy's Thanksgiving Day Parade

11 ноя 2014 : 		 Видео с выступления KISS

8 ноя 2014 : 		 PAUL STANLEY: "Каждая рок группа в мире заимствует идеи у KISS"

7 ноя 2014 : 		 KISS прилетели в Лас-Вегас на вертолете

7 ноя 2014 : 		 KISS выступили в костюмах 'Dressed To Kill'

28 окт 2014 : 		 Трейлер нового релиза KISS

20 окт 2014 : 		 PAUL STANLEY: "Образы участников KISS переживут их создателей"

20 сен 2014 : 		 Делюкс-издание "Love Gun" KISS выйдет в октябре

11 сен 2014 : 		 KISS в "Fashion Rocks"

10 сен 2014 : 		 Басист KISS: «Рок окончательно умер»

18 авг 2014 : 		 Австралийская радиостанция прекратила трансляцию песен KISS после слов Genre'a Simmons'a

12 авг 2014 : 		 Басист KISS: «Я на стороне Дональда Стерлинга»

3 авг 2014 : 		 Гитарист DEF LEPPARD присоединился на сцене к KISS

10 июл 2014 : 		 Видео с выступления KISS

25 июн 2014 : 		 KISS открыли тур с DEF LEPPARD

19 июн 2014 : 		 Рассказ о создании "Kissteria - The Vinyl Road Case"

22 май 2014 : 		 KISS выступили с победителем 'American Idol'

21 май 2014 : 		 Промо новой компиляции KISS

16 май 2014 : 		 KISS выступят с финалистом 'American Idol'

28 апр 2014 : 		 Вокалист KISS: «В Зале славы рок-н-ролла нас ненавидят!»

22 апр 2014 : 		 Вокалист KISS назвал со-основателя Зала славы "бесхребетным слизняком"

19 апр 2014 : 		 KISS были введены в Зал славы рок-н-ролла

12 апр 2014 : 		 KISS в 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'

11 апр 2014 : 		 KISS были введены в Зал славы рок-н-ролла

5 апр 2014 : 		 KISS отыграли акустический концерт

3 апр 2014 : 		 Нынешний состав KISS посетит церемонию ввода в Зал славы рок-н-ролла

28 мар 2014 : 		 Вокалист SLIPKNOT о ситуации с KISS в Зале славы рок-н-ролла

25 мар 2014 : 		 SLASH: «Не моё дело, кого из участников KISS включать в Зал славы рок-н-ролла»

21 мар 2014 : 		 Война между вокалистом KISS и Залом славы рок-н-ролла набирает обороты

21 мар 2014 : 		 Новый бокс-сет от KISS

19 мар 2014 : 		 Вокалист KISS продолжает негативно высказываться о Зале славы рок-н-ролла

24 фев 2014 : 		 Выступления KISS на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла не будет

23 фев 2014 : 		 PETER CRISS 'разочарован', что не выступит с KISS на церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-ролла

23 фев 2014 : 		 KISS не будут выступать в оригинальном составе на церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-ролла

10 янв 2014 : 		 Постер фильма о KISS

24 дек 2013 : 		 PAUL STANLEY: «Пока рано обсуждать, кто из музыкантов KISS примет участие в церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-ролла»

18 дек 2013 : 		 Басист KISS готов сыграть с PETER'ом CRISS'ом и ACE'ом FREHLEY на церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-ролла

17 дек 2013 : 		 KISS и NIRVANA будут включены в Зал Славы Рок-н-ролла

16 дек 2013 : 		 KISS победили в голосовании на включении в Зал Славы Рок-н-ролла

20 ноя 2013 : 		 KISS обогнали NIRVANA в голосовании на включении в Зал Славы Рок-н-ролла

12 ноя 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления KISS

4 ноя 2013 : 		 KISS в круизе

28 окт 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления KISS

27 окт 2013 : 		 Видео с выступления KISS

23 окт 2013 : 		 KISS в акустике

21 окт 2013 : 		 Видео с выступления KISS

19 окт 2013 : 		 Видео с репетиции KISS

16 окт 2013 : 		 GENE SIMMONS: “Я – капиталистическая свинья”

30 авг 2013 : 		 Трек-лист турового издания последнего альбома KISS

7 авг 2013 : 		 ALAN G. PARKER снимет фильм о KISS

24 июл 2013 : 		 Участники PANTERA, GUNS N' ROSES и WHITESNAKE исполняют KISS

5 июл 2013 : 		 Участники PANTERA, GUNS N' ROSES и WHITESNAKE собрали трибьют-группу KISS

26 июн 2013 : 		 Видео с текстом от KISS

4 июн 2013 : 		 Рассказ о новой сцене KISS

3 июн 2013 : 		 KISS представили новую сцену

27 май 2013 : 		 Туровое издание последнего альбома KISS

14 май 2013 : 		 PAUL STANLEY о новом шоу KISS

12 апр 2013 : 		 Фронтмен KISS Paul Stanley признался, что является инвалидом по слуху

23 мар 2013 : 		 Мужчина, пострадавший на концерте KISS, судится с LIVE NATION

17 мар 2013 : 		 Акустическая версия 'Cold Gin' KISS

8 мар 2013 : 		 KISS в 'The Footy Show'

7 мар 2013 : 		 Фолк/рок-кавер-альбом KISS выйдет в апреле

27 фев 2013 : 		 Участники DOKKEN, ACCEPT на трибьют-альбоме KISS

26 фев 2013 : 		 Гитарист KISS: "Большинство поклонников не осознает, что Paul и Gene большие фанаты рок-музыки"

11 фев 2013 : 		 Хакер признался в атаках на онлайн-ресурсы KISS

9 фев 2013 : 		 Книга 'Nothin' To Lose: The Making Of Kiss (1972-1975)' выйдет в августе

31 янв 2013 : 		 KISS о сорокалетии творческой активности

4 янв 2013 : 		 Песня KISS названа главным хитом вечеринок

23 дек 2012 : 		 Новые SHM-CD KISS выйдут в марте

19 дек 2012 : 		 Острый соус от KISS

9 дек 2012 : 		 Третьему 'Kiss Kruise' быть!

6 дек 2012 : 		 Промовидео нового бокс-сета KISS

1 дек 2012 : 		 Барабанщик KISS: "Peter Criss своей книгой старается просто привлечь внимание к себе"

16 ноя 2012 : 		 Видео о "Kiss Kruise"

15 ноя 2012 : 		 Бокс-сет KISS с синглами выйдет в декабре

30 окт 2012 : 		 Специальный проект об альбоме KISS 1981 года

29 окт 2012 : 		 Кукольная кавер-группа исполнила песню KISS

28 окт 2012 : 		 Детали сборника синглов KISS

12 окт 2012 : 		 KISS в 'Good Morning America'

11 окт 2012 : 		 KISS в 'Live On Letterman'

9 окт 2012 : 		 KISS на Sweden Rock Festival 2013

9 окт 2012 : 		 Детали подборки синглов KISS

3 окт 2012 : 		 Два новых трека KISS

25 сен 2012 : 		 Видео с выступления KISS

21 сен 2012 : 		 Видео с выступления KISS

15 сен 2012 : 		 Новые фигурки KISS

14 сен 2012 : 		 Семплы новых песен KISS

13 авг 2012 : 		 Семплы с KISS 'Destroyer: Resurrected'

3 авг 2012 : 		 Видео с выступления KISS

1 авг 2012 : 		 Семплы 'Lullaby Renditions Of Kiss'

31 июл 2012 : 		 Трек-лист нового альбома KISS

31 июл 2012 : 		 Обложка нового альбома KISS

30 июл 2012 : 		 Видео с акустического выступления KISS

26 июл 2012 : 		 KISS отыграли акустическое шоу на Meet-And-Greet

25 июл 2012 : 		 Видео с выступления KISS

23 июл 2012 : 		 Колыбельные KISS выйдут в августе

9 июл 2012 : 		 Видео с текстом KISS на 11 языках

6 июл 2012 : 		 KISS выступили на особом концерте в Лондоне

5 июл 2012 : 		 Переиздание 'Destroyer' KISS выйдет в августе

5 июл 2012 : 		 KISS впервые исполнили новый трек

4 июл 2012 : 		 Видео с текстом от KISS

1 июл 2012 : 		 Видео с выступления KISS в Норвегии

29 июн 2012 : 		 Новый альбом KISS выйдет в октябре

23 июн 2012 : 		 Обложка нового сингла KISS

9 май 2012 : 		 Официальный журнал к новому альбому KISS выйдет в июне

11 апр 2012 : 		 KISS исполнили 'Lick It Up' в 'Dancing With The Stars'

10 апр 2012 : 		 KISS в 'Dancing With The Stars'

4 апр 2012 : 		 KISS на 'Showbiz Tonight':

31 мар 2012 : 		 KISS отыграли бесплатный концерт

28 мар 2012 : 		 KISS назвали Зал Славы Рок-н-Ролла "издевательством"

22 мар 2012 : 		 KISS выступили в 'Jimmy Kimmel Live!'

21 мар 2012 : 		 Книга 'Monster' от KISS выйдет летом

3 фев 2012 : 		 Выход делюкс-издания 'Destroyer' KISS отложен

20 янв 2012 : 		 Вокалисту KISS - 60!

10 янв 2012 : 		 Делюкс-версия KISS'Destroyer' выйдет в феврале

8 янв 2012 : 		 PAUL STANLEY о шести новых песнях KISS

8 янв 2012 : 		 KISS завершили запись альбома

5 янв 2012 : 		 KISS через два дня завершат работу над альбомом

22 дек 2011 : 		 'KISS Kruise' пройдет в октябре

4 дек 2011 : 		 Новые куклы от KISS

24 ноя 2011 : 		 KISS почтили память Eric’а Carr’а

19 ноя 2011 : 		 KISS вернулись в студию

15 ноя 2011 : 		 Gene Simmons (KISS): «GUNS N' ROSES не стала лучшей группой в мире из-за Axl’а Rose’а»

28 окт 2011 : 		 Вокалист KISS успешно прооперирован

18 окт 2011 : 		 Видео с первого KISS-круиза

16 окт 2011 : 		 Видео с первого KISS-круиза

15 окт 2011 : 		 Видео с первого KISS-круиза

14 окт 2011 : 		 Видео с первого KISS-круиза

6 окт 2011 : 		 PAUL STANLEY не исключает возможности сотрудничества KISS с LADY GAGA

3 сен 2011 : 		 KISS - лотерея в Небраске

27 авг 2011 : 		 Плюшевые KISS

21 авг 2011 : 		 Название нового альбома KISS

21 авг 2011 : 		 Выпущены модели KISS Destroyer

17 авг 2011 : 		 Возможный трек-лист "KISSology Vol. 4"

17 авг 2011 : 		 KISS не будут участвовать в трибьют-концерте Майклу Джексону

14 авг 2011 : 		 Фронтмен KISS Paul Stanley: “Мы даём поклонникам то, что они хотят!”

11 авг 2011 : 		 Кремационная урна от KISS

11 авг 2011 : 		 'KISSology - Vol. 4' выйдет в ноябре

19 июл 2011 : 		 Видео с выступления KISS

14 июл 2011 : 		 TOMMY THAYER заявил, что для нового альбома KISS готово восемь песен

17 июн 2011 : 		 Гитарист KISS о новом альбоме

31 май 2011 : 		 Ударник KISS о новом диске

25 май 2011 : 		 Тур по студии KISS

23 май 2011 : 		 VINNIE VINCENT (ex-KISS) арестован по обвинению в нападении

16 май 2011 : 		 Первый KISS-круиз

22 апр 2011 : 		 KISS:Видео из студии

19 апр 2011 : 		 Основа для пяти треков KISS готова

15 апр 2011 : 		 PAUL STANLEY: "Новый альбом KISS заставит забыть "Sonic Boom" "

13 апр 2011 : 		 KISS на трибьют-альбоме PAUL'y MCCARTNEY?

8 апр 2011 : 		 KISS начали репетиции

28 мар 2011 : 		 Видео с выступление KISS

13 мар 2011 : 		 GENE SIMMONS о реюнионе оригинального состава KISS: "Мы сыграем вместе еще один раз"

11 мар 2011 : 		 Paul Stanley заявил, что воссоединения оригинального состава KISS не будет

5 мар 2011 : 		 Новые презервативы от KISS

15 фев 2011 : 		 Выпущены новые гробы от KISS

12 фев 2011 : 		 Eric Singer (KISS) о Гэри Муре

28 янв 2011 : 		 KISS выпустят новый альбом в этом году

9 янв 2011 : 		 GENE SIMMONS: "Одна из новых песен просто блеск!"

4 янв 2011 : 		 За кулисами с KISS

21 дек 2010 : 		 KISS планируют выпуск нового мерчендайза

15 ноя 2010 : 		 Новый альбом KISS выйдет в середине 2011-го года

12 ноя 2010 : 		 Gene Simmons сказал, что Steven Tyler «всё правильно сделал»

28 сен 2010 : 		 Профессиональные съемки KISS

6 сен 2010 : 		 Эксклюзивное видео KISS

4 сен 2010 : 		 KISS начали выпуск телевизоров

30 авг 2010 : 		 Видео с выступления KISS

24 авг 2010 : 		 VINCE NEIL, LADY GAGA на концерте KISS

20 авг 2010 : 		 Paul Stanley из KISS: "Я был уверен, что Psycho Circus не будет нашим последним альбомом"

12 авг 2010 : 		 KISS записывают кавер-версию PAUL'a MCCARTNEY

1 авг 2010 : 		 KISS набрали миллион поклонников в Facebook

3 июн 2010 : 		 KISSology 4 выйдет осенью

17 май 2010 : 		 KISS о смерти DIO

3 май 2010 : 		 KISS выпустит записи европейского тура на USB

13 апр 2010 : 		 Примите ванну вместе с KISS!

30 дек 2009 : 		 KISS выпустили "Best Of Kiss Alive 35"

9 дек 2009 : 		 Новое видео KISS

27 ноя 2009 : 		 Видео всего концерта KISS в сети!

24 ноя 2009 : 		 KISS анонсировали европейское турне

21 окт 2009 : 		 Бинго от KISS!

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KISS расширят сет-лист для прощального тура

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Вокалист KISS Paul Stanley в недавнем разговоре с Associated Press сообщил, что группа отыграет расширенный сет в рамках прощального тура, увеличив его с текущих 16 до 25 треков. Он также заметил, что группа «использовала фрагменты оборудования, ранее задействованного в прошлых турне, и на основе этого создала новое шоу».

Вокалист сказал, что не исключает возможности появления и бывших участников:

«Я не буду отметать любые возможности. Уже очень давно я научился "никогда не говорить никогда". Буду ли я отрицать возможность появления наших бывших участников на этих концертах? Вовсе нет. Я не знаю только в каком качестве».

В 2000 году группа уже устраивала прощальное турне, в рамках которого отыграла 142 концерта, проехав по Северной Америке, Японии и Австралии, но передумала уходить и в 2003 году вновь отправилась на гастроли.



KISS



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