Видео с текстом от INTO ETERNITY INTO ETERNITY опубликовали официальное видео с текстом на песню "Sandstorm", которая будет включена в выходящий 26 октября на M-Theory Audio альбом "The Sirens". В качестве гостей в записи принимали участие Stu Block (ICED EARTH), Cam Dixon (ex-ANNIHILATOR) и Glen Drover (ex-MEGADETH), за сведение отвечал Justin Bender, а Mattias Noren (EVERGREY, EPICA, KAMELOT) создал обложку.



Трек-лист:



01. The Sirens (7:54)

02. Fringes Of Psychosis (6:58)

03. Sandstorm (3:46)

04. This Frozen Hell (7:01)

05. Nowhere Near (7:17)

06. Devoured By Sarcopenia (7:17)

07. Fukushima (5:56)

08. The Scattering Of Ashes (3:47)























