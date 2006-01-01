Видео с текстом от INTO ETERNITY

INTO ETERNITY опубликовали официальное видео с текстом на песню "Sandstorm", которая будет включена в выходящий 26 октября на M-Theory Audio альбом "The Sirens". В качестве гостей в записи принимали участие Stu Block (ICED EARTH), Cam Dixon (ex-ANNIHILATOR) и Glen Drover (ex-MEGADETH), за сведение отвечал Justin Bender, а Mattias Noren (EVERGREY, EPICA, KAMELOT) создал обложку.
Трек-лист:
01. The Sirens (7:54)
02. Fringes Of Psychosis (6:58)
03. Sandstorm (3:46)
04. This Frozen Hell (7:01)
05. Nowhere Near (7:17)
06. Devoured By Sarcopenia (7:17)
07. Fukushima (5:56)
08. The Scattering Of Ashes (3:47)
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