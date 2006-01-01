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*Into Eternity*



21 окт 2018 : 		 Видео с текстом от INTO ETERNITY

2 авг 2018 : 		 Новый альбом INTO ETERNITY выйдет осенью

3 июл 2018 : 		 Бывший гитарист MEGADETH в новой песне INTO ETERNITY

4 фев 2018 : 		 Гитарист INTO ETERNITY исполняет HARLEQUIN

15 июн 2015 : 		 INTO ETERNITY на KOLONY RECORDS

5 сен 2013 : 		 INTO ETERNITY представили новую песню

30 янв 2013 : 		 Мультикамерная съемка с выступления INTO ETERNITY

28 янв 2013 : 		 Мультикамерная съемка с выступления INTO ETERNITY

20 ноя 2012 : 		 INTO ETERNITY продолжают работу над материалом

16 сен 2012 : 		 Видео с выступления INTO ETERNITY

26 фев 2012 : 		 INTO ETERNITY дебютировали с вокалисткой

16 фев 2012 : 		 Новая песня INTO ETERNITY

12 фев 2012 : 		 Новый тизер INTO ETERNITY

9 фев 2012 : 		 Новая вокалистка INTO ETERNITY о своём прослушивании: «Сначала я испугалась»

28 янв 2012 : 		 Новый тизер INTO ETERNITY

23 янв 2012 : 		 INTO ETERNITY нашли вокалистку

18 янв 2012 : 		 Превью нового трека INTO ETERNITY

31 дек 2011 : 		 INTO ETERNITY продолжают работу над новым диском

10 ноя 2011 : 		 INTO ETERNITY ищут вокалиста для тура

27 июл 2011 : 		 INTO ETERNITY запишут еще четыре трека

25 июн 2011 : 		 Семпл новой песни INTO ETERNITY

17 май 2011 : 		 Бывший барабанщик INTO ETERNITY заменит MIKE'а MANGINI в музыкальном колледже BERKLEE

29 мар 2011 : 		 Бывший барабанщик INTO ETERNITY узнал из Интернета о своем увольнении

9 мар 2011 : 		 Новый ударник INTO ETERNITY

17 фев 2011 : 		 INTO ETERNITY продолжают работу

17 май 2010 : 		 Фронтмен INTO ETERNITY о смерти DIO

9 май 2010 : 		 INTO ETERNITY записали новое демо

18 апр 2010 : 		 INTO ETERNITY сочиняют новый материал

14 апр 2009 : 		 Барабанщик INTO ETERNITY даст уроки в музыкальном колледже Беркли

19 дек 2008 : 		 Видео INTO ETERNITY 'Time Immemorial' в сети

10 июн 2008 : 		 INTO ETERNITY заканчивают сведение нового альбома

24 мар 2008 : 		 INTO ETERNITY «опробуют» три трека в предстоящем туре

20 янв 2008 : 		 INTO ETERNITY готовят новый материал

19 дек 2006 : 		 INTO ETERNITY представили новых участников

15 дек 2006 : 		 INTO ETERNITY рассказывают о новом видеоклипе и предстоящем турне

1 авг 2006 : 		 Новый трек INTO ETERNITY в сети

22 июл 2006 : 		 Появилась обложка нового альбома INTO ETERNITY

14 июл 2006 : 		 Новый альбом INTO ETERNITY будет разнообразным

26 июн 2006 : 		 INTO ETERNITY записали новый алобом

26 фев 2006 : 		 INTO ETERNITY запишут новый альбом летом

8 фев 2006 : 		 Adam Sagan покинул INTO ETERNITY

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Видео с текстом от INTO ETERNITY

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INTO ETERNITY опубликовали официальное видео с текстом на песню "Sandstorm", которая будет включена в выходящий 26 октября на M-Theory Audio альбом "The Sirens". В качестве гостей в записи принимали участие Stu Block (ICED EARTH), Cam Dixon (ex-ANNIHILATOR) и Glen Drover (ex-MEGADETH), за сведение отвечал Justin Bender, а Mattias Noren (EVERGREY, EPICA, KAMELOT) создал обложку.

Трек-лист:

01. The Sirens (7:54)
02. Fringes Of Psychosis (6:58)
03. Sandstorm (3:46)
04. This Frozen Hell (7:01)
05. Nowhere Near (7:17)
06. Devoured By Sarcopenia (7:17)
07. Fukushima (5:56)
08. The Scattering Of Ashes (3:47)



INTO ETERNITY: 'Sandstorm' Lyric Video








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