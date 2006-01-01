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Sirenia
20 окт 2018
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Новое видео SIRENIA
16 окт 2018
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Обучающее видео от SIRENIA
3 окт 2018
:
SIRENIA опубликовали превью нового альбома
23 сен 2018
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Видео с текстом от SIRENIA
15 авг 2018
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Новый альбом SIRENIA выйдет осенью
1 май 2018
:
Новый альбом SIRENIA выйдет осенью
28 ноя 2016
:
Лидер SIRENIA: «Проблемы со здоровьем не позволили Ailyn продолжать»
12 ноя 2016
:
Новое видео SIRENIA
6 окт 2016
:
Видео с текстом от SIRENIA
12 сен 2016
:
Семплы новых песен SIRENIA
2 сен 2016
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Трек-лист нового альбома SIRENIA
29 авг 2016
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Новый альбом SIRENIA выйдет осенью
5 июл 2016
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SIRENIA расстались с вокалисткой
23 апр 2015
:
Семплы новых песен SIRENIA
8 апр 2015
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Новое видео SIRENIA
11 фев 2015
:
Новый альбом SIRENIA выйдет в мае
10 ноя 2014
:
По словам вокалистки SIRENIA, новый альбом «будет более мощным»
4 апр 2014
:
SIRENIA вернулись на NAPALM RECORDS
30 июл 2013
:
Онлайн-конференция SIRENIA
28 июн 2013
:
Видео с текстом от SIRENIA
25 июн 2013
:
SIRENIA - специальный гость фестиваля "АРИЯ Фест 2013"
3 июн 2013
:
Новое видео SIRENIA
21 май 2013
:
Трейлер нового альбома SIRENIA
9 май 2013
:
Семплы новых песен SIRENIA
7 май 2013
:
Трейлер нового альбома SIRENIA
18 апр 2013
:
Новый альбом SIRENIA выйдет в июне
13 мар 2013
:
SIRENIA завершили запись вокала
3 фев 2013
:
SIRENIA продолжают работу над альбомом
17 окт 2012
:
SIRENIA записывают новый альбом
20 мар 2012
:
SIRENIA сыграют в России песни со всех альбомов
21 ноя 2011
:
Видео с выступления SIRENIA
24 окт 2011
:
Новый гитарист SIRENIA
12 янв 2011
:
Новая песня SIRENIA
5 янв 2011
:
Новое видео SIRENIA
29 дек 2010
:
Трейлер к новому альбому SIRENIA
20 дек 2010
:
Новая песня SIRENIA
13 дек 2010
:
Семплы с нового альбома SIRENIA
16 ноя 2010
:
Обложка и трек-лист нового альбома SIRENIA
12 окт 2010
:
Название нового альбома SIRENIA
5 окт 2009
:
Ударник SIRENIA пропустит тур, объявлена замена
10 фев 2009
:
SIRENIA дадут концерты в СНГ в мае
22 янв 2009
:
Вокалистка SIRENIA рассказывает о новом альбоме
19 янв 2009
:
Лидер SIRENIA рассказывает о новом альбоме
11 янв 2009
:
Видео со съемок нового клипа группы SIRENIA
6 янв 2009
:
Новое видео группы SIRENIA
28 ноя 2008
:
Новая песня от SIRENIA
5 окт 2008
:
SIRENIA озаглавили новый альбом
23 сен 2008
:
SIRENIA завершили работу над новым диском
20 июн 2008
:
SIRENIA в июле отправятся в студию
20 май 2008
:
SIRENIA расстались с гитаристом
10 апр 2008
:
SIRENIA нашли новую вокалистку
7 ноя 2007
:
SIRENIA начали поиск новой вокалистки
15 фев 2007
:
Автограф-сессия SIRENIA на концерте в “Точке”
30 янв 2007
:
Подробности концерта SIRENIA в Москве
26 дек 2006
:
Поступили в продажу билеты на концерт SIRENIA
4 дек 2006
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SIRENIA завершили работу над видео "My Mind's Eye"
8 ноя 2006
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Обнародованы трек-лист и дата выхода нового альбома SIRENIA
12 окт 2006
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SIRENIA снимут два новых видеоклипа
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15 сен 2005
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Вокалистка HENRIETTE BORDVIK ушла из SIRENIA
сегодня
Новое видео
SIRENIA
"Into The Night", новое видео группы SIRENIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Arcane Astral Aeons", выходящего 26 октября на Napalm records:
01. In Styx Embrace
02. Into THE Night
03. Love Like Cyanide
04. Desire
05. Asphyxia
06. Queen OF Lies
07. Nos Heures Sombres
08. The Voyage
09. Aerodyne
10. The Twilight Hour
11. Glowing Embers
12. Love Like Cyanide (edit; bonus track)
+5
-3
(
2
)
artmageddon
20 окт 2018, 19:44
мне ее голос чем то вокалистку Dark Moor напоминает
LU777
20 окт 2018, 22:01
.............ну как можно Это слушать...музыка для дешёвой комп. игры фуу
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).