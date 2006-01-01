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Новое видео SIRENIA "Into The Night", новое видео группы SIRENIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Arcane Astral Aeons", выходящего 26 октября на Napalm records:



01. In Styx Embrace



02. Into THE Night



03. Love Like Cyanide



04. Desire



05. Asphyxia



06. Queen OF Lies



07. Nos Heures Sombres



08. The Voyage



09. Aerodyne



10. The Twilight Hour



11. Glowing Embers



12. Love Like Cyanide (edit; bonus track)



























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