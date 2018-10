сегодня



Кавер-версия SURVIVOR от SKY OF FOREVER Финские рокеры SKY OF FOREVER записали кавер-версию песни SURVIVOR “Didn’t Know It Was Love” в честь 30-летия классической работы группы — "Too Hot To Sleep" (1998). Послушать трек можно ниже.











+0 -1









просмотров: 177