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*King Zebra*



22 окт 2018 : 		 Вокалист группы CHINA в KING ZEBRA

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Вокалист группы CHINA в KING ZEBRA

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Швейцарские рокеры KING ZEBRA, в состав которой входит бывший вокалист группы CHINA Eric St. Michaels, опубликовали официальное видео с текстом на песню “Firewalker”, которая взята из выходящего в ближайшее время нового ЕР группы.

KING ZEBRA вЂ“ Featuring Former CHINA Singer Eric St. Michaels Release вЂњFirewalkerвЂќ Lyric Video





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