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Вокалист группы CHINA в KING ZEBRA Швейцарские рокеры KING ZEBRA, в состав которой входит бывший вокалист группы CHINA Eric St. Michaels, опубликовали официальное видео с текстом на песню “Firewalker”, которая взята из выходящего в ближайшее время нового ЕР группы.













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