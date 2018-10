сегодня



Новое видео RISE OF THE NORTHSTAR RISE OF THE NORTHSTAR заключили соглашение с лейблом SharpTone Records, на котором 19 октября состоялся релиз нового альбома The Legacy Of Shi:



"The Awakening"

"Here Comes The Boom"

"Nekketsu"

"Kozo"

"Teenage Rage"

"Step By Step"

"This Is Crossover"

"Cold Truth"

"All For One"

"Furyo’s Day"

"The Legacy Of Shi"



Видео на композицию "Nekketsu" доступно для просмотра ниже.















