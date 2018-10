сегодня



Фрагмент переиздания концертного релиза THE ROLLING STONES 16 ноября Eagle Vision в разных вариантах выпустят переиздание концертного альбома THE ROLLING STONES "Voodoo Lounge", получившего название "Voodoo Lounge Uncut". Оригинальный материал прошёл полное восстановление, был ремастирован и пересведён, а также дополнен десятью ранее не публиковавшимися записями. В качестве гостей в концерте принимали участие Sheryl Crow, Robert Cray и Bo Diddley, а новая версия также содержит пять бонусов. Съёмки оригинального концерта состоялись 25 ноября 1994 года в туре в поддержку альбома "Voodoo Lounge".



Визуальные форматы



Whoopi Goldberg Intro

"Not Fade Away"

"Tumbling Dice"

"You Got Me Rocking"

"Rocks Off"*

"Sparks Will Fly"*

"Live With Me"*

"(I Can’t Get No) Satisfaction"

"Beast Of Burden"*

"Angie"

"Dead Flowers"*

"Sweet Virginia"

"Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)"*

"It’s All Over Now"

"Stop Breakin’ Down Blues"

"Who Do You Love?"

"I Go Wild"*

"Miss You"

"Honky Tonk Women"

"Before They Make Me Run"*

"The Worst"

"Sympathy For The Devil"

"Monkey Man"*

"Street Fighting Man"*

"Start Me Up"

"It’s Only Rock’n’Roll (But I Like It)"

"Brown Sugar"

"Jumpin’ Jack Flash"



Бонусные выступления с Giants Stadium, Нью-Джерси



"Shattered"

"Out Of Tears"

"All Down The Line"

"I Can't Get Next To You"

"Happy"



Аудиоформаты (2 CD, 3 LP)



Whoopi Goldberg Intro

"Not Fade Away"

"Tumbling Dice"

"You Got Me Rocking"

"Rocks Off"*

"Sparks Will Fly"*

"Live With Me"*

"(I Can’t Get No) Satisfaction"

"Beast Of Burden"*

"Angie"

"Dead Flowers"*

"Sweet Virginia"

"Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)"*

"It’s All Over Now"

"Stop Breakin’ Down Blues"

"Who Do You Love?"

"I Go Wild"*

"Miss You"

"Honky Tonk Women"

"Before They Make Me Run"*

"The Worst"

"Sympathy For The Devil"

"Monkey Man"*

"Street Fighting Man"*

"Start Me Up"

"It’s Only Rock’n’Roll (But I Like It)"

"Brown Sugar"

"Jumpin’ Jack Flash"



* ранее не выпускались



Видео "You Got Me Rocking" доступно для просмотра.

















+0 -1









просмотров: 349