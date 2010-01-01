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*Stone Sour*



22 окт 2018 : 		 Дебютный альбом STONE SOUR выйдет с бонус-треками

24 сен 2018 : 		 Кавер-версия VAN HALEN от STONE SOUR

12 сен 2018 : 		 Новая песня STONE SOUR

11 сен 2018 : 		 Акустика от STONE SOUR

5 сен 2018 : 		 Новое видео STONE SOUR

4 сен 2018 : 		 Кавер-версия SOUNDGARDEN от STONE SOUR

3 сен 2018 : 		 Акустика от STONE SOUR

26 авг 2018 : 		 Новое видео STONE SOUR

22 авг 2018 : 		 Гитарист STONE SOUR: «Оставаться трезвым в туре было сложнее, чем я думал»

5 авг 2018 : 		 Акустика от STONE SOUR

18 июл 2018 : 		 Сын фронтмена STONE SOUR выступил с группой

23 июн 2018 : 		 Новая песня STONE SOUR

7 май 2018 : 		 Акустика от STONE SOUR

20 апр 2018 : 		 Трейлер к акустическому релизу STONE SOUR

8 апр 2018 : 		 Акустический ЕР STONE SOUR выйдет на виниле

6 апр 2018 : 		 Новое видео STONE SOUR

21 фев 2018 : 		 Вокалист STONE SOUR: «Без OZZY меня бы не было»

16 фев 2018 : 		 Вокалист STONE SOUR: «Josh вернется в апреле»

6 фев 2018 : 		 Гитарист STONE SOUR чувствует себя хорошо

29 янв 2018 : 		 Гитарист STONE SOUR пропустит тур

10 дек 2017 : 		 Концертное видео STONE SOUR

13 ноя 2017 : 		 Видео с концерта STONE SOUR в Москве

13 сен 2017 : 		 Новое видео STONE SOUR

3 авг 2017 : 		 Вокалист STONE SOUR: «Не понимаю, почему фанаты смотрят концерт через телефоны»

2 авг 2017 : 		 STONE SOUR получили платину

28 июл 2017 : 		 Сын вокалиста STONE SOUR присоединился к отцу на сцене

28 июл 2017 : 		 Вокалист STONE SOUR исполняет Tom'a Petty

19 июл 2017 : 		 Вокалист STONE SOUR вновь прошёлся по NICKELBACK

9 июл 2017 : 		 Акустическое видео STONE SOUR

8 июл 2017 : 		 Новое видео STONE SOUR

1 июл 2017 : 		 Новый альбом STONE SOUR доступен для прослушивания

29 июн 2017 : 		 Вокалист STONE SOUR о десяти лучших металл альбомах

29 июн 2017 : 		 Вокалист STONE SOUR: «Chad такой же рокер, как курица в KFC»

28 июн 2017 : 		 Вокалист STONE SOUR об уходе Jim'a Root'a

27 июн 2017 : 		 Вокалист STONE SOUR о цитатах из LED ZEPPELIN и ROLLING STONES

23 июн 2017 : 		 Вокалист STONE SOUR посетил парализованного поклонника

22 июн 2017 : 		 Гитарист STONE SOUR о словах вокалиста NICKELBACK

21 июн 2017 : 		 Вокалист STONE SOUR о концертных выступлениях

21 июн 2017 : 		 Вокалист STONE SOUR ответил CHAD'y KROEGER'y

15 июн 2017 : 		 Новое видео STONE SOUR

7 июн 2017 : 		 STONE SOUR в акустике

7 июн 2017 : 		 Вокалист STONE SOUR: «Нельзя филонить и быть в этой команде»

2 июн 2017 : 		 Новая песня STONE SOUR

31 май 2017 : 		 Вокалист STONE SOUR: «Я горжусь новым альбомом»

23 май 2017 : 		 Новое видео STONE SOUR

22 май 2017 : 		 Вокалист SLIPKNOT и STONE SOUR о Крисе Корнелле

19 май 2017 : 		 STONE SOUR почтили память Криса Корнелла

18 май 2017 : 		 Вокалист STONE SOUR: «Мы хотели вернуться к истокам»

17 май 2017 : 		 COREY TAYLOR исполняет STONE SOUR в акустике

28 апр 2017 : 		 Новая песня STONE SOUR

27 апр 2017 : 		 Новое видео STONE SOUR

22 апр 2017 : 		 Тизер к новому альбому STONE SOUR

20 апр 2017 : 		 STONE SOUR сняли новый клип

10 апр 2017 : 		 COREY TAYLOR о новом альбоме STONE SOUR

27 мар 2017 : 		 Новый сингл STONE SOUR выйдет весной

22 мар 2017 : 		 Басист STONE SOUR о новом альбоме

11 мар 2017 : 		 Синглы STONE SOUR получили платину и золото

9 мар 2017 : 		 STONE SOUR завершили работу над альбомом

6 мар 2017 : 		 Новый альбом STONE SOUR выйдет летом

15 фев 2017 : 		 COREY TAYLOR: «Новый альбом STONE SOUR, быть может, лучшая моя запись с дебюта SLIPKNOT»

24 янв 2017 : 		 Название нового альбома STONE SOUR

10 янв 2017 : 		 STONE SOUR приступили к записи

6 дек 2016 : 		 Новое видео STONE SOUR

29 ноя 2016 : 		 STONE SOUR отметят юбилей 'Come What(ever) May'

29 сен 2016 : 		 Вокалист STONE SOUR о новом материале

27 июл 2016 : 		 Вокалист STONE SOUR о новом материале

4 июл 2016 : 		 Демо от STONE SOUR

21 июн 2016 : 		 Демо от STONE SOUR

11 июн 2016 : 		 STONE SOUR войдут в студию в январе

6 июн 2016 : 		 Демо от STONE SOUR

24 май 2016 : 		 Демо от STONE SOUR

12 май 2016 : 		 STONE SOUR работают над «замечательным» новым альбомом

11 май 2016 : 		 COREY TAYLOR: «Кто мы такие чтобы решать, стоит ли AC/DC прекращать или нет?»

30 апр 2016 : 		 Видео с выступления вокалиста SLIPKNOT и STONE SOUR

29 мар 2016 : 		 STONE SOUR вернулись в студию

26 фев 2016 : 		 Вокалист STONE SOUR рад, что у Берни Сандерса «есть яйца»

12 дек 2015 : 		 Кавер-версии SLAYER, MÖTLEY CRÜE от STONE SOUR

7 дек 2015 : 		 Вокалист STONE SOUR исполняет Элвиса

30 ноя 2015 : 		 STONE SOUR не остаётся ничего иного, кроме как ждать Corey

24 ноя 2015 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от STONE SOUR

17 ноя 2015 : 		 Кавер-версия BAD BRAINS от STONE SOUR

10 ноя 2015 : 		 Кавер-версия THE ROLLING STONES от STONE SOUR

28 окт 2015 : 		 ЕР STONE SOUR выйдет в ноябре

23 сен 2015 : 		 ЕР STONE SOUR выйдет в октябре или ноябре

8 авг 2015 : 		 STONE SOUR начали сведение

21 июл 2015 : 		 STONE SOUR будут более «рок-н-ролльными» на новом альбоме

20 июл 2015 : 		 Вокалистка HALESTORM на новом ЕР STONE SOUR

18 июл 2015 : 		 Вокалист STONE SOUR о новых ЕР

6 май 2015 : 		 JIM ROOT об уходе из STONE SOUR

30 апр 2015 : 		 Новый ЕР STONE SOUR доступен для прослушивания

21 апр 2015 : 		 STONE SOUR планируют выпустить новые ЕР с кавер-версиями

16 апр 2015 : 		 Фрагмент кавер-версии BLACK SABBATH от STONE SOUR

14 апр 2015 : 		 Кавер-версия METALLICA от STONE SOUR

10 апр 2015 : 		 Фрагмент кавер-версии METALLICA от STONE SOUR

6 апр 2015 : 		 Фрагмент кавер-версии JUDAS PRIEST от STONE SOUR

1 апр 2015 : 		 Фрагмент кавер-версии ALICE IN CHAINS от STONE SOUR

19 мар 2015 : 		 Гитарист Christian Martucci стал постоянным участником STONE SOUR

3 мар 2015 : 		 STONE SOUR выпустят ЕР в апреле

10 фев 2015 : 		 Кавер-версия METAL CHURCH от STONE SOUR

3 дек 2014 : 		 COREY TAYLOR о расставании STONE SOUR с JIM'ом ROOT'ом: «Это было правильное решение»

31 окт 2014 : 		 COREY TAYLOR озвучил название нового релиза STONE SOUR

6 окт 2014 : 		 STONE SOUR начали запись альбома кавер-версий

6 окт 2014 : 		 JIM ROOT: «Меня уволили из STONE SOUR по телефону»

19 сен 2014 : 		 Фильм с участием вокалиста SLIPKNOT/STONE SOUR выйдет в октябре

23 июл 2014 : 		 Видео с выступления STONE SOUR

19 июл 2014 : 		 Видео с текстом от STONE SOUR

19 май 2014 : 		 JIM ROOT уволен из STONE SOUR

16 апр 2014 : 		 Демо от STONE SOUR

20 мар 2014 : 		 STONE SOUR исполнили кавер-версию METALLICA

4 мар 2014 : 		 Акустика от STONE SOUR

10 фев 2014 : 		 STONE SOUR исполнили кавер-версию METALLICA

3 фев 2014 : 		 STONE SOUR исполнили кавер-версию KISS

24 янв 2014 : 		 Видео с выступления STONE SOUR

21 янв 2014 : 		 STONE SOUR исполнили кавер-версию JUDAS PRIEST

6 дек 2013 : 		 SLIPKNOT/STONE SOUR в фильме "Fear Clinic"

5 дек 2013 : 		 JIM ROOT пропустит тур STONE SOUR ради SLIPKNOT

13 ноя 2013 : 		 Гитарист SLIPKNOT/STONE SOUR выпустит обучающий DVD

23 авг 2013 : 		 Доступно новое демо STONE SOUR

14 авг 2013 : 		 Новое видео STONE SOUR

21 июн 2013 : 		 Видео с текстом от STONE SOUR

9 июн 2013 : 		 Видео полного концерта STONE SOUR

6 май 2013 : 		 Редкое демо STONE SOUR

6 май 2013 : 		 STONE SOUR на Revolver Golden Gods Awards

28 апр 2013 : 		 STONE SOUR исполнили BLACK SABBATH

19 апр 2013 : 		 В дороге со STONE SOUR

3 апр 2013 : 		 Новый альбом STONE SOUR доступен для прослушивания

2 апр 2013 : 		 Фрагмент новой песни STONE SOUR

30 мар 2013 : 		 Трейлер к комиксам STONE SOUR

29 мар 2013 : 		 Семплы новых песен STONE SOUR

28 мар 2013 : 		 Новое видео STONE SOUR

27 мар 2013 : 		 Семплы новых песен STONE SOUR

1 мар 2013 : 		 Профессиональное видео всего выступления STONE SOUR

16 фев 2013 : 		 STONE SOUR впервые исполнили новую песню

11 фев 2013 : 		 Вокалист STONE SOUR: "Мне обидно из-за того, что на Грэмми совсем не уважают хэви-металл"

9 фев 2013 : 		 Видео с текстом от STONE SOUR

2 фев 2013 : 		 Дата выхода нового альбома STONE SOUR

1 фев 2013 : 		 Трек-лист нового альбома STONE SOUR

31 янв 2013 : 		 Обложка нового альбома STONE SOUR

20 янв 2013 : 		 Барабанщик STONE SOUR о сердечном приступе

16 янв 2013 : 		 Вокалист STONE SOUR и лидер FOO FIGHTERS: аудио

3 янв 2013 : 		 Новый альбом STONE SOUR выйдет в апреле

30 ноя 2012 : 		 Видео с первого концерта нового тура STONE SOUR

15 ноя 2012 : 		 Новое видео STONE SOUR

9 ноя 2012 : 		 Видео с выступления STONE SOUR

7 ноя 2012 : 		 Вокалист STONE SOUR: "Если Dave Mustaine выходит на сцену, то ему нельзя давать микрофон"

30 окт 2012 : 		 Видео с презентации STONE SOUR

23 окт 2012 : 		 Новый альбом STONE SOUR доступен для прослушивания

21 окт 2012 : 		 Рассказ о специальном издании нового альбома STONE SOUR

18 окт 2012 : 		 Фрагмент нового трека STONE SOUR

16 окт 2012 : 		 Вокалист STONE SOUR исполнил 'Absolute Zero'

13 окт 2012 : 		 Новая песня STONE SOUR

12 окт 2012 : 		 Новое видео STONE SOUR

7 окт 2012 : 		 Фрагмент нового трека STONE SOUR

5 окт 2012 : 		 Фрагмент нового трека STONE SOUR

17 сен 2012 : 		 Вокалист SLIPKNOT/STONE SOUR получил награду "Legend" от Metal Hammer

30 авг 2012 : 		 Видео с текстом от STONE SOUR

14 авг 2012 : 		 Новые песни STONE SOUR

13 авг 2012 : 		 Фрагмент нового трека STONE SOUR

11 авг 2012 : 		 Фрагмент нового трека STONE SOUR

20 июл 2012 : 		 Демо STONE SOUR только для фан-клуба

30 июн 2012 : 		 Концертный DVD STONE SOUR будет доступен только участникам фан-клуба

25 июн 2012 : 		 Затравка истории нового альбома STONE SOUR

20 июн 2012 : 		 Новый сингл STONE SOUR выйдет в августе

12 июн 2012 : 		 Название нового альбома STONE SOUR

12 июн 2012 : 		 COREY TAYLOR исполнил в акустике новую песню STONE SOUR

10 июн 2012 : 		 В нагрузку к новому альбому STONE SOUR будет прилагаться книга комиксов

3 июн 2012 : 		 RACHEL BOLAN записал партии баса для нового альбома STONE SOUR

5 май 2012 : 		 STONE SOUR расстались с басистом

2 май 2012 : 		 Новый альбом STONE SOUR выйдет в октябре

28 мар 2012 : 		 Гитарист STONE SOUR сказал, что новый альбом «будет для группы развитием в новом направлении»

21 мар 2012 : 		 STONE SOUR начинают «сооружение» нового альбома

2 фев 2012 : 		 Вокалист STONE SOUR о сотрудничестве с Dave'ом Grohl'ом

4 янв 2012 : 		 Новый альбом STONE SOUR будет чем-то средним между PINK FLOYD “The Wall” и ALICE IN CHAINS “Dirt”

10 ноя 2011 : 		 STONE SOUR работают над демо

26 окт 2011 : 		 Акустика от вокалиста STONE SOUR

26 сен 2011 : 		 Профессиональная съемка полного концерта STONE SOUR

21 сен 2011 : 		 Новый альбом STONE SOUR будет концептуальным?

15 сен 2011 : 		 MIKE PORTNOY выступит вместе со STONE SOUR на фестивале ROCK IN RIO

9 сен 2011 : 		 Аудиоверсия книги COREY TAYLOR'a выйдет в сентябре

22 авг 2011 : 		 COREY TAYLOR (STONE SOUR) пишет музыку вместе с DUFF`ом MCKAGAN`ом

7 авг 2011 : 		 Вокалист STONE SOUR исполнил кавер-версии OZZY, GN'R, ALICE IN CHAINS, VAN HALEN

6 авг 2011 : 		 Кори Тейлор (STONE SOUR, SLIPKNOT) начинает работу над аудиокнигой

16 июл 2011 : 		 COREY TAYLOR о DVD STONE SOUR

17 июн 2011 : 		 Редкая песня STONE SOUR

6 июн 2011 : 		 COREY TAYLOR сказал, что начнет в этом году работу над новым альбомом STONE SOUR

19 май 2011 : 		 Барабанщик STONE SOUR получает слова поддержки от друзей-музыкантов

18 май 2011 : 		 STONE SOUR вынуждены отменить концерты

7 май 2011 : 		 Акустика от фронтмена STONE SOUR

14 апр 2011 : 		 Видео с концерта STONE SOUR

4 мар 2011 : 		 Акустическое выступлени STONE SOUR на радио

18 фев 2011 : 		 STONE SOUR приняли участие в программе "Jimmy Kimmel Live!"

25 янв 2011 : 		 COREY TAYLOR исполнил "Bother" - видео

19 янв 2011 : 		 Выход книги COREY TAYLOR'a отложен

23 дек 2010 : 		 Новое видео STONE SOUR

2 дек 2010 : 		 Видео рождественской песни Corey Taylor'a

1 дек 2010 : 		 Рождественская песня Corey Taylor'a

1 дек 2010 : 		 Corey Taylor рассказал о рождественской песне

9 ноя 2010 : 		 STONE SOUR сняли выступление на DVD

5 ноя 2010 : 		 Видео с концерта STONE SOUR

4 ноя 2010 : 		 Новое видео STONE SOUR

15 окт 2010 : 		 STONE SOUR сняли новое видео

2 сен 2010 : 		 Новый альбом STONE SOUR доступен для прослушиваия

1 сен 2010 : 		 Видео с выступления STONE SOUR

26 авг 2010 : 		 Вокалист SLIPKNOT/STONE SOUR не против работы в кино

12 авг 2010 : 		 В лимитированное издание STONE SOUR войдет бонус-материал

3 авг 2010 : 		 Видео с акустического сета COREY TAYLOR

28 июл 2010 : 		 Новое видео STONE SOUR

16 июл 2010 : 		 Официальное видео с лирикой от STONE SOUR

13 июл 2010 : 		 Новая песня STONE SOUR

7 июл 2010 : 		 Обложка нового альбома STONE SOUR

27 июн 2010 : 		 Профессиональная концертная съемка новой песни STONE SOUR

19 июн 2010 : 		 Лидер STONE SOUR открыл 'секреты' и коснулся будущего SLIPKNOT

17 июн 2010 : 		 COREY TAYLOR посвятил песню STONE SOUR Paul'y Gray'ю

11 июн 2010 : 		 Новая песня и пресс-конференция STONE SOUR

10 июн 2010 : 		 Еще одна новая песня STONE SOUR с концерта в Берлине

9 июн 2010 : 		 Еще одна новая песня STONE SOUR с концерта в Берлине

8 июн 2010 : 		 STONE SOUR исполнили новую песню на концерте в Берлине

26 май 2010 : 		 STONE SOUR о смерти басиста SLIPKNOT

13 май 2010 : 		 Новое видео о записи альбома STONE SOUR

11 май 2010 : 		 Название нового альбома STONE SOUR

14 янв 2010 : 		 STONE SOUR вновь будут работать с продюсером NICK'ом RASKULINECZ'ем

7 фев 2009 : 		 STONE SOUR начнут работу над новым альбомом в этом году

1 ноя 2008 : 		 STONE SOUR выпустят новый альбом в 2010-м году

23 май 2008 : 		 Интерью с барабанщиком STONE SOUR

7 июн 2007 : 		 Доступно видео выступления STONE SOUR на фестивале Rock Am Ring

13 май 2007 : 		 Детали специального издания последнего альбома STONE SOUR

14 янв 2007 : 		 Видео с акустического шоу STONE SOUR

10 июл 2006 : 		 Опубликован видеоклип STONE SOUR "Through Glass"

25 июн 2006 : 		 Обнародован окончательный трек-лист нового альбома STONE SOUR

11 фев 2003 : 		 Видео от STONE SOUR

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Дебютный альбом STONE SOUR выйдет с бонус-треками

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Специально к Чёрной пятнице 23 ноября STONE SOUR переиздадут на Roadrunner Records дебютный альбом группы с бонус-треками — он будет доступен на виниле (основной альбом, тираж издания составит 2500 копий) и CD (концертные треки).

Комментарии участников группы: «Мы рады сообщить, что выпустим ремастированный винил в честь 15-летия нашего дебютного альбома к Чёрной пятнице. Издание на виниле получит новое оформление и бонусный CD с концертными треками, записанными в House Of Bricks на одном из наших первых живых выступлений в 2002 году».

Трек-лист:

Side A
"Get Inside" (Explicit Remastered Version)
"Orchids" (Remastered Version)
"Cold Reader" (Explicit Remastered Version)
"Blotter" (Remastered Version)
"Choose" (Explicit Remastered Version)
"Monolith" (Remastered Version)
 
Side B
"Inhale" (Remastered Version)
"Bother" (Explicit Remastered Version)
"Blue Study" (Explicit Remastered Version)
"Take A Number" (Remastered Version)
"Idle Hands" (Explicit Remastered Version)
"Tumult" (Remastered Version)
"Omega" (Explicit Remastered Version)

Bonus CD - Live 2002
"Intro (Superego)"
"Get Inside"
"Orchids"
"The Wicked"
"Idle Hands" 
"Choose"
"Rules Of Evidence" 
"Inhale"
"Blue Study" 
"Cold Reader"
"Blotter" 
"Monolith"

STONE SOUR To Reissue Debut Album With New Artwork, Bonus Tracks For Record Store Day




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