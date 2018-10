сегодня



Дебютный альбом STONE SOUR выйдет с бонус-треками Специально к Чёрной пятнице 23 ноября STONE SOUR переиздадут на Roadrunner Records дебютный альбом группы с бонус-треками — он будет доступен на виниле (основной альбом, тираж издания составит 2500 копий) и CD (концертные треки).



Комментарии участников группы: «Мы рады сообщить, что выпустим ремастированный винил в честь 15-летия нашего дебютного альбома к Чёрной пятнице. Издание на виниле получит новое оформление и бонусный CD с концертными треками, записанными в House Of Bricks на одном из наших первых живых выступлений в 2002 году».



Трек-лист:



Side A

"Get Inside" (Explicit Remastered Version)

"Orchids" (Remastered Version)

"Cold Reader" (Explicit Remastered Version)

"Blotter" (Remastered Version)

"Choose" (Explicit Remastered Version)

"Monolith" (Remastered Version)



Side B

"Inhale" (Remastered Version)

"Bother" (Explicit Remastered Version)

"Blue Study" (Explicit Remastered Version)

"Take A Number" (Remastered Version)

"Idle Hands" (Explicit Remastered Version)

"Tumult" (Remastered Version)

"Omega" (Explicit Remastered Version)



Bonus CD - Live 2002

"Intro (Superego)"

"Get Inside"

"Orchids"

"The Wicked"

"Idle Hands"

"Choose"

"Rules Of Evidence"

"Inhale"

"Blue Study"

"Cold Reader"

"Blotter"

"Monolith"











