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OZZY OSBOURNE подцепил cтафилококк OZZY OSBOURNE признался в недавнем разговоре с Rolling Stone, что отменил четыре концерта, когда узнал, что заразился потенциально опасной для жизни инфекцией cтафилококка.



«Я не ощущал себя больным, поэтому и шутил, — вспоминает Ozzy о своей поездке в отделение неотложной помощи. — Доктор сказал: "Я не знаю, понимаете ли вы, мистер Osbourne, что у Вас очень серьёзная проблема". Sharon сказала: "Может хватит уже, твою мать, шутить?" (Смеётся) На это я ответил ей: "Ну это моя рука". Но дело было в том, что никто не смеялся. Они все чрезвычайно, невероятно серьёзны. Я понимаю об этом по выражению и языку тела врача. Если он придёт с очень серьёзным лицом, я ему отвечу: "О, хорошо. Настал момент очнуться"».



Осмотрев пациента, врачи поняли, что у него не просто один источник заражения, а сразу три стафилококковые инфекции в его пальце, и одна уже распространилась и на средний палец.



В какой-то момент Ozzy поинтересовался, каким образом он это подцепил, на что ему врач ответил: «Помните, как с кем-то общались и пожимали руки?» «Ну, я встречаюсь и здороваюсь на концерте, и я должен пожать 200 грёбаных рук в день». На что врач сказал: «О, это всё объясняет».



В результате операции Ozzy «не смог ничего делать» с тех пор, как вернулся домой¬ «Я правша. Ты не можешь даже подтереть свою сраную задницу. И у меня было не так много грёбаных добровольцев, которые сделали бы это за меня».



Osbourne, который встречается со своим специалистом раз в неделю, с нетерпением ждёт возвращения на сцену. «Я действительно с нетерпением ждал концерта в Hollywood Bowl. Я собираюсь отыграть эти концерты в следующем году. Могло быть намного хуже. Я мог быть уже мёртв».











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