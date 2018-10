сегодня



Вокалист CRADLE OF FILTH в новой песне BRING ME THE HORIZON BRING ME THE HORIZON опубликовали официальное видео на песню "Wonderful Life", в записи которой принимал участие вокалист CRADLE OF FILTH Dani Filth. Этот трек будет включен в новую работу "Amo", выход которого намечен на 25 января на Columbia Records.



















