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*Bring Me the Horizon*



22 окт 2018 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH в новой песне BRING ME THE HORIZON

26 авг 2018 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

22 авг 2018 : 		 Новый альбом BRING ME THE HORIZON выйдет зимой

22 авг 2018 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

21 дек 2016 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON запустил линию одежды

3 ноя 2016 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

26 окт 2016 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON хочет быть «более безумным» на новом альбоме

23 сен 2016 : 		 BRING ME THE HORIZON отменяют выступления

1 сен 2016 : 		 Участники BRING ME THE HORIZON планируют подняться на Килиманджаро

28 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления BRING ME THE HORIZON

24 июн 2016 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

14 июн 2016 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Мы не продались!»

17 апр 2016 : 		 BRING ME THE HORIZON выпустили автобиографию

17 мар 2016 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

20 фев 2016 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON отрицает, что специально разрушил стол COLDPLAY

12 дек 2015 : 		 Музыканты BRING ME THE HORIZON ответили на "25 важных вопросов"

23 ноя 2015 : 		 BRING ME THE HORIZON пожертвовали 10 000 на помощь THE GHOST INSIDE

19 ноя 2015 : 		 Концертное видео BRING ME THE HORIZON

6 ноя 2015 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

21 окт 2015 : 		 Концертное видео BRING ME THE HORIZON

7 окт 2015 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Если у вас зависимость, обратитесь за помощью»

21 сен 2015 : 		 Успехи в чартах BRING ME THE HORIZON

25 авг 2015 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

23 авг 2015 : 		 Фрагмент новой песни BRING ME THE HORIZON

24 июл 2015 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

22 июл 2015 : 		 Новый альбом BRING ME THE HORIZON выйдет в сентябре

13 июл 2015 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

3 июн 2015 : 		 Обложка нового DVD BRING ME THE HORIZON

30 май 2015 : 		 Выход DVD BRING ME THE HORIZON отложен

10 фев 2015 : 		 Концертное видео BRING ME THE HORIZON

1 янв 2015 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

31 окт 2014 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

22 окт 2014 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

14 окт 2014 : 		 Новый сингл BRING ME THE HORIZON выйдет в декабре

24 июл 2014 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON признался, что сидел на кетамине

6 сен 2013 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

31 авг 2013 : 		 Видео с выступления BRING ME THE HORIZON

16 авг 2013 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

2 авг 2013 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

5 мар 2013 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

1 мар 2013 : 		 Новый альбом BRING ME THE HORIZON доступен для прослушивания

20 фев 2013 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

23 янв 2013 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

16 янв 2013 : 		 Новый альбом BRING ME THE HORIZON выйдет в апреле

15 янв 2013 : 		 BRING ME THE HORIZON сменили гитариста

4 янв 2013 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

3 янв 2013 : 		 Новый сингл BRING ME THE HORIZON выйдет в январе

24 окт 2012 : 		 Название нового альбома BRING ME THE HORIZON

19 сен 2012 : 		 TERRY DATE будет продюсировать новый альбом BRING ME THE HORIZON

30 июл 2012 : 		 BRING ME THE HORIZON подписали контракт с RCA

25 фев 2012 : 		 Татуировщик, набивший тату BRING ME THE HORIZON, был оштрафован

28 янв 2012 : 		 BRING ME THE HORIZON начнут написание материала в феврале

9 ноя 2011 : 		 Гитарист BRING ME THE HORIZON полез в драку с публикой

31 окт 2011 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

9 окт 2011 : 		 Британец пытался совершить убийство, выдавая себя за вокалиста BRING ME THE HORIZON

5 окт 2011 : 		 На вокалиста BRING ME THE HORIZON напали на сцене

3 сен 2011 : 		 BBC Session от BRING ME THE HORIZON

24 авг 2011 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

22 мар 2011 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

6 дек 2010 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

2 дек 2010 : 		 BRING ME THE HORIZON на YAHOO! MUSIC

13 окт 2010 : 		 Новый альбом BRING ME THE HORIZON попал в UK Top 15

28 сен 2010 : 		 Новый альбом BRING ME THE HORIZON доступен для прослушивания

17 сен 2010 : 		 Видео с выступления BRING ME THE HORIZON

15 сен 2010 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

25 авг 2010 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

13 авг 2010 : 		 Фронтмен BRING ME THE HORIZON об артворке к новому альбому

12 авг 2010 : 		 Детали нового альбома BRING ME THE HORIZON

4 авг 2010 : 		 Название нового альбома BRING ME THE HORIZON

20 мар 2010 : 		 BRING ME THE HORIZON начали запись нового альбома

11 мар 2010 : 		 Делюксовое издание альбома "Suicide Season" от BRING ME THE HORIZON выйдет в апреле

13 окт 2009 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

3 сен 2009 : 		 BRING ME THE HORIZON выпустят новую версию последнего альбома

10 июл 2009 : 		 Бывший гитарист BLEEDING THROUGH присоединился к BRING ME THE HORIZON на постоянной основе

18 апр 2009 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON в сети

20 мар 2009 : 		 BRING ME THE HORIZON подтвердили уход гитариста, турне продолжается

15 янв 2009 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

14 авг 2008 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

30 июл 2008 : 		 Трек-лист нового альбома BRING ME THE HORIZON

8 июн 2007 : 		 Новое видео от BRING ME THE HORIZON

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Вокалист CRADLE OF FILTH в новой песне BRING ME THE HORIZON

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BRING ME THE HORIZON опубликовали официальное видео на песню "Wonderful Life", в записи которой принимал участие вокалист CRADLE OF FILTH Dani Filth. Этот трек будет включен в новую работу "Amo", выход которого намечен на 25 января на Columbia Records.



BRING ME THE HORIZON Releases 'Wonderful Life' Single Feat. DANI FILTH






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Lord Iscariah
22 окт 2018, 19:31		Ссанина. Два гея нашли друга.

Maksimow
22 окт 2018, 23:16		Норм.


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