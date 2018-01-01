Видео импровизации NITA STRAUSS и STEVE VAI

Гитаристка Nita Strauss, сотрудничавшая с ALICE COOPER, FEMME FATALE, Jermaine Jackson, THE IRON MAIDENS и другими, присоединилась на сцене к Steve'у Vai'ю в ходе выступления на мероприятии "The Big Mama Jama Jam-A-Thon", состоявшемся 28 сентября в Musicians Institute's LiveHouse в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. «Импровизационное музыкальное/художественное событие» проводится в поддержку Экстраординарных семей и длится непрерывно в течение 52 часов. Видео с выступления доступно ниже.
Corpsegrinder04
Понос нот он и есть понос нот.
Хотя есть любители и ценители такого скама.
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