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Видео импровизации NITA STRAUSS и STEVE VAI Гитаристка Nita Strauss, сотрудничавшая с ALICE COOPER, FEMME FATALE, Jermaine Jackson, THE IRON MAIDENS и другими, присоединилась на сцене к Steve'у Vai'ю в ходе выступления на мероприятии "The Big Mama Jama Jam-A-Thon", состоявшемся 28 сентября в Musicians Institute's LiveHouse в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. «Импровизационное музыкальное/художественное событие» проводится в поддержку Экстраординарных семей и длится непрерывно в течение 52 часов. Видео с выступления доступно ниже.















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