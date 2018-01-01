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*Nita Strauss*



24 окт 2018 : 		 Видео импровизации NITA STRAUSS и STEVE VAI

30 сен 2018 : 		 Новый альбом NITA STRAUSS выйдет осенью

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Видео импровизации NITA STRAUSS и STEVE VAI

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Гитаристка Nita Strauss, сотрудничавшая с ALICE COOPER, FEMME FATALE, Jermaine Jackson, THE IRON MAIDENS и другими, присоединилась на сцене к Steve'у Vai'ю в ходе выступления на мероприятии "The Big Mama Jama Jam-A-Thon", состоявшемся 28 сентября в Musicians Institute's LiveHouse в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. «Импровизационное музыкальное/художественное событие» проводится в поддержку Экстраординарных семей и длится непрерывно в течение 52 часов. Видео с выступления доступно ниже.



Watch NITA STRAUSS Jam With STEVE VAI At




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Corpsegrinder04
24 окт 2018, 13:34		Суходрочка точка ру.
Понос нот он и есть понос нот.
Хотя есть любители и ценители такого скама.


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