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GEDDY LEE о планах RUSH : "Их нет" Вокалист/басист RUSH GEDDY LEE в очередной раз подтвердил, что группа вряд ли еще раз выйдет на сцену:



«Я не могу сказать вам больше того, что планов относительно нового тура ровно ноль. Мы постоянно общаемся, но не говорим о работе. Мы друзья и мы просто живем как друзья. Боюсь, что сказать еще что-то на этот счет не смогу. Я бы сказал, что шансов вновь увидеть тур RUSH в составе Alex, Geddy и Neil также ноль. Но увидите ли вы кого-то одного из нас, или двух из нас или троих — быть может».



Также музыкант добавил, что есть некоторая возможность на то, что он займется записью нового сольного альбома, но пока этого нет в ближайших планах.











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