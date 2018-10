сегодня



Новое видео POWERWOLF "The Sacrament Of Sin", новое видео группы POWERWOLF, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Sacrament Of Sin", выпущенного 20 июля на Napalm Records.



Трек-лист:



01. Fire & Forgive



02. Demons Are A Girl's Best Friend



03. Killers With The Cross



04. Incense And Iron



05. Where The Wild Wolves Have Gone



06. Stossgebet



07. Nightside Of Siberia



08. The Sacrament Of Sin



09. Venom Of Venus



10. Nighttime Rebel



11. Fist By Fist (Sacralize Or Strike)



12. Midnight Madonna (бонус-трек, доступен только на EMP и Napalm Records)



















+4 -4



( 1 )





просмотров: 1114