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*Halford*



25 окт 2018 : 		 ROB HALFORD: «BABYMETAL — это одна из самых уникальных групп в мире металла сегодня»

18 сен 2018 : 		 ROB HALFORD о правах геев в Америке: «То шаг вперёд, то два назад»

28 авг 2018 : 		 ROB HALFORD об Арете Франклин

8 июн 2018 : 		 ROB HALFORD планирует запись с лидером BEHEMOTH

13 апр 2017 : 		 ROB HALFORD и JIM BREUER исполнили хит JUDAS PREIST для комедийного телешоу

11 апр 2017 : 		 ROB HALFORD и JIM BREUER исполнят хит JUDAS PREIST для комедийного телешоу

6 апр 2017 : 		 Трек-лист бокс-сета ROB HALFORD

30 мар 2017 : 		 Бокс-сет HALFORD выйдет весной

23 июл 2016 : 		 ROB HALFORD, STEPHEN PEARCY, MARK SLAUGHTER выступили с HAIRBALL

20 май 2016 : 		 Как ROB HALFORD полюбил музыкантов PANTERA

1 дек 2015 : 		 Журнал Maxim простил ROB HALFORD, FREDDIE MERCURY за то, что они геи

5 ноя 2015 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST всё ещё хочет записать блюзовый альбом

21 июл 2015 : 		 ROB HALFORD: «LADY GAGA по-прежнему в моем списке»

26 мар 2015 : 		 ROB HALFORD заключил контракт с SONY MUSIC ENTERTAINMENT

17 мар 2015 : 		 Неопубликованный роман ROB'a HALFORD'a увидит свет?

11 ноя 2014 : 		 ROB HALFORD признался в любви к MICHAEL'у BUBLÉ

24 окт 2014 : 		 ROB HALFORD: «Рок жив, прекрасен и интересен как никогда»

28 авг 2014 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Чтобы быть первым в рок-н-ролле, ты должен делать что-то такое, что до тебя никто не делал»

7 июл 2014 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о комментариях вокалиста IRON MAIDEN

28 май 2013 : 		 Фронтмен JUDAS PRIEST хотел бы попасть в Зал Славы Рок-н-Ролла

18 май 2013 : 		 ROB HALFORD: 'США - единственный источник обвинений в адрес хэви металла'

6 дек 2012 : 		 Концертный релиз HALFORD

14 окт 2011 : 		 Фрагмент нового DVD HALFORD

12 окт 2011 : 		 Концерт HALFORD "Live At Saitama Super Arena" на CD выпустят в ноябре

29 июн 2011 : 		 Новый DVD/Blu-Ray HALFORD выйдет в октябре

18 дек 2010 : 		 Видео с выступления HALFORD

9 дек 2010 : 		 ROB HALFORD о последнем турне JUDAS PRIEST

20 ноя 2010 : 		 Новое видео HALFORD

4 ноя 2010 : 		 ROB HALFORD о любимом альбоме BLACK SABBATH

26 окт 2010 : 		 Видео с выступления HALFORD

23 окт 2010 : 		 Видео с концерта HALFORD

20 окт 2010 : 		 ROB HALFORD высказался по поводу запугивания геев

15 сен 2010 : 		 Новое видео HALFORD

4 сен 2010 : 		 Детали нового альбома HALFORD

26 авг 2010 : 		 Видео с выступления HALFORD

12 авг 2010 : 		 Новый сингл от группы HALFORD

19 июл 2010 : 		 HALFORD выступили впервые за семь лет

26 июн 2010 : 		 HALFORD выпустит новый сингл

19 май 2010 : 		 ROB HALFORD дал интервью на вручении наград «Альянса геев и лесбиянок против диффамации»

6 май 2010 : 		 Превью нового DVD HALFORD

4 ноя 2009 : 		 Новое видео HALFORD'a

24 окт 2009 : 		 Объявлена дата выхода нового альбома HALFORD

11 сен 2009 : 		 HALFORD приготовил подарок

2 сен 2009 : 		 Новый альбом HALFORD'a выйдет в октябре

13 июн 2009 : 		 'METAL' MIKE CHLASCIAK объявил название альбома

20 мар 2008 : 		 Переиздания сольных альбомов ROB'а HALFORD'а

31 авг 2007 : 		 HALFORD: новая песня доступна для скачивания

16 июн 2007 : 		 Rob HALFORD : подробности релиза "Metal God Essentials – Vol. 1"

4 фев 2007 : 		 HALFORD: Видео 'Forgotten Generation' в сети

3 июн 2006 : 		 ROB HALFORD основал собственный лейбл

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|||| 25 окт 2018

ROB HALFORD: «BABYMETAL — это одна из самых уникальных групп в мире металла сегодня»

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Незадолго до выступления JUDAS PRIEST в Сингапуре совместно с BABYMETAL вокалист Rob Halford поделился своими мыслями о японском поп-металлическом коллективе в интервью для Bandwagon: «Я считаю, что BABYMETAL — это одна из самых уникальных групп в мире металла сегодня. Это не только их внешний вид, их стиль и всё, что их окружает визуально, это ещё и невероятная группа. Я встретил их пару лет назад в Америке, и они так увлечены металлом, они знают всё о металлической музыке, и они создают особые эмоции и опыт в рамках металл-мира. Они в поте лица трудятся над созданием чего-то уникального, и я думаю, что это всё окупается, и у них отлично получается. Я смотрел новое видео на песню "Starlight", и несмотря на то, что одна участница ушла из группы, они всё ещё круто звучат».



ROB HALFORD:



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КомментарииСкрыть/показать 18 )

HailtoSlave
25 окт 2018, 12:33		Все ебанулись, почему вокруг этой второсортной группы столько хайпа?

НELLECTOR
25 окт 2018, 12:56		Вчера на муз. сайтах прошла новость, что Хэлфорда увезли в больницу с передозом (!) Новость потом опроверг сам Хэлфорд. Однако, если бы это было так - это бы всё объяснило.

Alex Chernyatinsky
25 окт 2018, 13:06		Как-то только Роб произнес последнюю фразу, неожиданно, откуда-то снизу послышались приглушенные аплодисменты...

Alisher
25 окт 2018, 13:08		Когда-то великие музыканты активно форсят это недоразумение, вместо того, чтобы поддерживать настоящую музыку из андеграунда. Действительно, ебанулись.

Dr_Sexy
25 окт 2018, 13:09		Почему бы Хэлфорду не записать альбом в стиле Blackened J-Rock?

Orgik
25 окт 2018, 13:11		HailtoSlave +1

darkflesh
25 окт 2018, 13:12		второсортная это еще мягко сказано) это вообще хз что такое и к металлу отношения не имеет. без крупного лейбла про это говно никто бы и не узнал, а так пиарят как могут.

Alex Chernyatinsky
25 окт 2018, 13:21		Alisher, Халфорд сказал самое главное: "Я думаю все это окупается". Вот и всё. Это бизнес, ничего личного.

АлександрЗаборов
25 окт 2018, 14:12		"Это одна из самых униКАЛЬНЫХ групп в мире металла сегодня" - сказал Хэлфорд

Ухналь
25 окт 2018, 14:30		И хоть бы один смешной комментарий...

Xander
25 окт 2018, 15:16		Alisher + 1

and3223r
25 окт 2018, 17:41		Ну, тут без комментов...

Petrovich Sexyy
25 окт 2018, 17:41		Играли бы Тату в свое время митол - была бы у нас хоть одна митол группа с международным признанием.

Lifestalker
25 окт 2018, 21:19		Роб, ты дебил

LeonidObukhov
25 окт 2018, 22:09		Да, мысль о том, что уходить надо вовремя, универсальна для всех - и для президентов, и для музыкантов. Теперь и этот спятил. Ладно, хоть в рай не зовет.

Snower
25 окт 2018, 23:03		А мне они нравятся! Слушаю с удовольствием :)

Suicide333Poly
26 окт 2018, 00:56		люблю на ночь смазать очко бэйбиметалом

StygianSaviour
26 окт 2018, 02:32		Опять петушки бомбят свыше требуемого. Вот хоть кто-нибудь, внятно поясните, что такого ужасного в Бубимитоле? Обычная попсовая группа, хитовенькая, хорошо спродюсированная. В чем ваша проблема? Или они претендуют на новый движ в митоле?


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