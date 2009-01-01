25 окт 2018



ROB HALFORD : «BABYMETAL — это одна из самых уникальных групп в мире металла сегодня» Незадолго до выступления JUDAS PRIEST в Сингапуре совместно с BABYMETAL вокалист Rob Halford поделился своими мыслями о японском поп-металлическом коллективе в интервью для Bandwagon: «Я считаю, что BABYMETAL — это одна из самых уникальных групп в мире металла сегодня. Это не только их внешний вид, их стиль и всё, что их окружает визуально, это ещё и невероятная группа. Я встретил их пару лет назад в Америке, и они так увлечены металлом, они знают всё о металлической музыке, и они создают особые эмоции и опыт в рамках металл-мира. Они в поте лица трудятся над созданием чего-то уникального, и я думаю, что это всё окупается, и у них отлично получается. Я смотрел новое видео на песню "Starlight", и несмотря на то, что одна участница ушла из группы, они всё ещё круто звучат».











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