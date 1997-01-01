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*Heart*



26 окт 2018 : 		 Кавер-версия Тома Петти от ANN WILSON

21 сен 2018 : 		 Вокалистка HEART в "Jimmy Kimmel Live!"

6 авг 2018 : 		 Кавер-версия LESLEY GORE от вокалистки HEART

1 июн 2018 : 		 Новый альбом вокалистки HEART выйдет осенью

29 май 2018 : 		 NANCY WILSON и NUNO BETTENCOURT исполняют HEART

12 янв 2018 : 		 Вокалистка HEART почтит память ушедших музыкантов

20 май 2017 : 		 Вокалистка HEART почтила память Криса Корнелла

19 май 2017 : 		 HEART о Крисе Корнелле

12 окт 2016 : 		 Концертный релиз HEART выйдет зимой

8 июл 2016 : 		 Новый альбом HEART доступен для прослушивания

16 июн 2016 : 		 Видео с текстом от HEART с участием фронтмена METALLICA

14 июн 2016 : 		 Вокалист METALLICA на новом альбоме HEART

16 янв 2015 : 		 Оригинальные участники HEART основали новый проект

10 дек 2014 : 		 Вокалистка HEART готова заменить Robert'a Plant'a в LED ZEPPELIN

11 ноя 2014 : 		 Фрагмент нового DVD HEART

16 окт 2014 : 		 Новый релиз HEART выйдет в ноябре

14 дек 2013 : 		 EPK от HEART

13 дек 2013 : 		 Концерт HEART выйдет в феврале

28 окт 2013 : 		 Две песни вокалисток HEART выйдут в ноябре

20 июн 2013 : 		 HEART и JASON BONHAM отправились в тур

27 дек 2012 : 		 JASON BONHAM присоединился к сестрам Wilson из HEART

17 сен 2012 : 		 HEART получат звезду на голливудском бульваре

30 июн 2012 : 		 Новая песня HEART

25 июн 2012 : 		 Новая песня HEART

1 авг 2010 : 		 HEART выпустят сингл в форме сердца

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|||| 26 окт 2018

Кавер-версия Тома Петти от ANN WILSON

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Кавер-версия композиции Тома Петте "Luna", которая вошла в новый альбом ANN WILSON Immortal, доступна для прослушивания ниже.

ANN WILSON To Guest DJ On Tom Petty Radio; Releases Cover Of TOM PETTY's






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