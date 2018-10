25 окт 2018



Четвёртый видеотрейлер к концертному релизу OPETH Четвёртый видеотрейлер к новому концертному релизу OPETH "Garden Of The Titans: Live At Red Rocks Amphitheater", выходящему 2 ноября на Moderbolaget Records / Nuclear Blast Entertainment, можно увидеть ниже.



Трек-лист издания:



01. Sorceress (live)

02. Ghost Of Perdition (live)

03. Demon Of The Fall (live)

04. The Wilde Flowers (live)

05. In My Time Of Need (live)

06. The Devil's Orchard (live)

07. Cusp Of Eternity (live)

08. Heir Apparent (live)

09. Era (live)

10. Deliverance (live)

















В В В В В В В В







+0 -1









просмотров: 494