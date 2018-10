25 окт 2018



Песня из нового сборника ремиксов BILLY IDOL "Eyes Without A Face" (Tropkillaz Remix), песня BILLY IDOL, вошедшая в сборник ремиксов "Vital Idol: Revitalized", доступна для прослушивания ниже. Компиляция доступна в цифровом виде, на CD и виниле, и будет выпущена 16 ноября.



В сборник вошли 11 новых электронных ремиксов классических хитов Billy Idol'a — их записали Moby, The Crystal Method, Paul Oakenfold, RAC, Tropkillaz, Shiba San, Juan Maclean и CRAY.



Трек-лист:



"White Wedding" (CRAY Remix)

"Dancing With Myself" (RAC Remix)

"Eyes Without A Face" (Tropkillaz Remix)

"Rebel Yell" (The Crystal Method Remix)

"(Do Not) Stand In The Shadows" (Moby Remix)

"Flesh For Fantasy" (St Francis Hotel Remix)

"Catch My Fall" (Juan Maclean Remix)

"One Breath Away" (Paul Oakenfold Remix)

"To Be A Lover" (DJDS Remix)

"Don't Need A Gun" (Shiba San Remix)

"Hot In The City" (Shotgun Mike Remix)



Бонус-треки (только в цифровой версии):



"Mony Mony" (Idol/Stevens Remix)

"One Breath Away" (Paul Oakenfold Remix / Extended Version)

"(Do Not) Stand In The Shadows" (Moby Remix / Half Speed Version)

"Save Me Now" (Lost Dog Remix)















