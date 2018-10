сегодня



Новая песня WARKINGS "Hephaistos", официальное видео с текстом группы WARKINGS, доступно для ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Reborn", выходящего 16 ноября на Napalm Records.



Трек-лист:



"Give Em War"

"Never Surrender"

"Hephaistos"

"Gladiator"

"Holy Storm"

"Battle Cry"

"Fire Falling Down"

"Sparta" (feat. The Butcher from Debauchery)

"The Last Battle"

"Die Flut" (Bonus Track)



















просмотров: 220