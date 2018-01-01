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*Warkings*



26 окт 2018 : 		 Новая песня WARKINGS

20 сен 2018 : 		 Новое видео WARKINGS

21 авг 2018 : 		 WARKINGS на Napalm Records

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Новая песня WARKINGS

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"Hephaistos", официальное видео с текстом группы WARKINGS, доступно для ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Reborn", выходящего 16 ноября на Napalm Records.

Трек-лист:

"Give Em War"
"Never Surrender"
"Hephaistos"
"Gladiator"
"Holy Storm"
"Battle Cry"
"Fire Falling Down"
"Sparta" (feat. The Butcher from Debauchery)
"The Last Battle"
"Die Flut" (Bonus Track)

WARKINGS Premier








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