25 окт 2018



Видео с концерта WITHIN TEMPTATION в Москве Голландские симфо-металлисты WITHIN TEMPTATION 18 октября выступили в Москве, и видео всего концерта, снятое фэном, можно посмотреть ниже.



Сет-лист выступления:



"Intro / Raise Your Banner"

"The Reckoning"

"Endless War"

"In the Middle of the Night"

"Stand My Ground"

"All I Need"

"Supernova"

"Shot in the Dark"

"The Promise"

"Faster"

"Mercy Mirror"

"Paradise (What About Us?)"

"The Heart of Everything"

"Forgiven"

"Mother Earth"

"What Have You Done"

"Stairway to the Skies"



















+1 -1



( 2 )





просмотров: 1148