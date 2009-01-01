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*Demonical*



26 окт 2018 : 		 VHS-видео от DEMONICAL

23 мар 2018 : 		 Новый альбом DEMONICAL доступен для прослушивания

21 фев 2018 : 		 Новая песня DEMONICAL

2 фев 2018 : 		 Новая песня DEMONICAL

3 окт 2017 : 		 DEMONICAL начнут запись в ноябре

12 апр 2017 : 		 DEMONICAL сменили вокалиста

6 окт 2015 : 		 Новое видео DEMONICAL

10 апр 2015 : 		 Новая песня DEMONICAL

19 фев 2015 : 		 Новый ЕР DEMONICAL выйдет в апреле

7 фев 2015 : 		 Концертное видео DEMONICAL

29 янв 2015 : 		 DEMONICAL работают над новым материалом

9 дек 2014 : 		 DEMONICAL подписали соглашение с Agonia Records

29 янв 2014 : 		 Новое видео DEMONICAL

14 ноя 2013 : 		 Новое видео DEMONICAL

13 сен 2013 : 		 Новый альбом DEMONICAL доступен для прослушивания

6 сен 2013 : 		 Видео с текстом от DEMONICAL

25 июл 2013 : 		 DEMONICAL нашли барабанщика и гитариста

21 июл 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DEMONICAL

11 апр 2013 : 		 DEMONICAL расстались с гитаристом и барабанщиком

13 фев 2013 : 		 DEMONICAL о новом альбоме

25 дек 2012 : 		 DEMONICAL отложили запись

5 ноя 2012 : 		 DEMONICAL пишут новый альбом

26 сен 2012 : 		 Новый гитарист DEMONICAL

17 сен 2012 : 		 DEMONICAL начнут запись в ноябре

2 июл 2012 : 		 DEMONICAL расстались с гитаристом

15 дек 2011 : 		 Новые участники в DEMONICAL

30 сен 2011 : 		 DEMONICAL воспользуются услугами ударника WITCHERY

13 апр 2011 : 		 Новое видео DEMONICAL

24 фев 2011 : 		 Детали нового альбома DEMONICAL

8 ноя 2010 : 		 Название нового альбома DEMONICAL

19 сен 2010 : 		 DEMONICAL начали запись

20 авг 2010 : 		 DEMONICAL начнут работу в сентябре

12 июн 2010 : 		 Новое видео DEMONICAL

7 май 2009 : 		 Еще одна песня от DEMONICAL

19 мар 2009 : 		 DEMONICAL: новая песня в сети

13 мар 2009 : 		 Трек-лист и дата выхода нового альбома DEMONICAL

3 янв 2009 : 		 Обложка нового альбома DEMONICAL

8 дек 2008 : 		 DEMONICAL объявили название нового альбома

26 дек 2007 : 		 DEMONICAL расстались с вокалистом

15 апр 2006 : 		 DEMONICAL: Бывшие музыканты CENTINEX ищут вокалиста

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VHS-видео от DEMONICAL

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DEMONICAL представили олдскульное видео в стиле VHS-видеокассеты на композицию "Sung To Possess", взятую из последнего альбома "Chaos Manifesto".

DEMONICAL Streaming VHS Style Music Video For вЂњSung To PossessвЂќ






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