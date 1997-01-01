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Умер басист LÄÄZ ROCKIT и DUBLIN DEATH PATROL Уилли "Ландж" Лангенхейзен, басист группы LÄÄZ ROCKIT, скончался 23 октября из-за повреждений, полученных при аварии на мотоцикле. Ему было 57 лет.



Комментируе вокалист LÄÄZ ROCKIT Michael Coons:



«В шоке... Сейчас важно почтить память Уилли и его семьи. Я отвечу всем вам, когда смогу... Сейчас это сделать слишком сложно, пожалуйста, поймите».



Фронтмен TESTAMENT Chuck Billy, который играл с Уилли в DUBLIN DEATH PATROL, написал:



«Сегодня я потерял своего лучшего друга. Уилли, ты всегда был человеком в моей жизни, который был рядом со мной, и я люблю тебя за это. Я всегда буду помнить о тебе, хранить эту память в своих сердце и душе и лелеять как сокровище все те моменты, которые у нас были. До тех пор, пока мы вновь не свидимся на той стороне и не сможем встретиться. Покойся с миром, друг мой».



Бывший гитарист VIO-LENCE и нынешний гитарист MACHINE HEAD Phil Demmel:



«Мы потеряли легенду Дублина в совершенно шокирующей ситуации. Уилли Лангенхейзен был изъят из его любящей семьи, а наш город остался с огромной прорехой. Один из самых милых, заботливых и дружелюбных парней. Уилл был тем, на кого я равнялся и кого уважал, особенно в начале моей карьеры, в то время как он уже играл в уважаемых командах по клубам. Это помогло мне попасть на сцену, которая стала моей жизнью. Я смотрел и встречался со SLAYER, когда они играли на разогреве у группы Уилли, LÄÄZ ROCKIT. После того, как Lars опустил LÄÄZ на Rampage Radio, Уилл вёл войну с METALLICA, говоря, что Dublin Death Patrol не из тех, кто ляжет с кем попало. Почти уверен, что Lars первым предложил помириться, а Уилл чуть было не оказался их басистом после смерти Клиффа! Я играл с ним в нескольких городских лигах, и он ненавидел проигрывать, играл жёстко и не давал слабины. То же самое с гольфом — он был в нём совершенно естественным.



От всего сердца скорблю с Kell и детьми и соболезную им, и хочу дать знать, что мы все переживаем и готовы их поддержать в эту трудную минуту.



Прощай, Уилли. Спасибо за всё и покойся с миром».



Бывший басист TESTAMENT и нынешний участник TRAUMA Greg Christian также прокомментировал смерть Уилли:



«Покойся с миром, Уилли Ланге! Я всё ещё не могу в это поверить. Я не видел его лет пять, но мне он всегда импонировал. Он был клёвым. Хреново, что я его больше не увижу.



Кроме того, я хочу сказать, что Уилли привёл LEGACY [группа, которая превратилась в TESTAMENT], когда состоялся наш первый настоящий концерт в 84 году... The Stone с LÄÄZ ROCKIT и SLAYER. Я благодарен и ценю, что Уилли сделал это для нас. И никогда не забывал. Это было хорошее предложение. В любом случае, я всё ещё ошеломлён и не знаю, что сказать. Вот только это печальные новости. По-настоящему.



Покойся с миром, металлический / басовый брат!!! Покойся с миром!!!»











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