сегодня



Гитарист MANOWAR обвинён в хранении детской порнографии Как сообщает Офис шерифа графства Мекленбург, гитарист MANOWAR Karl Logan был обвинён в хранении детской порнографии.



53-летний Logan был арестован 9 августа в Шарлотте, Северная Каролина, и в отношении него выдвинуто обвинение по шести пунктам сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего третьей степени.



В соответствии с Общими положениями закона Северной Каролины §14-190.17А, «лицо совершает преступление, связанное с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетнего третьей степени, если, зная характер или содержание материала, он обладает таким материалом, который содержит визуальное представление несовершеннолетнего, участвующего в действиях сексуального характера».



Представитель Офиса шерифа графства Мекленбург сказал The Blast, что ордер на арест гитариста был выдан ещё в августе, после чего он был помещён в местную тюрьму.



Позднее подозреваемого выпустили под залог в размере 35 000 долларов.











+0 -7



( 19 )





просмотров: 4309

