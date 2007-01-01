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*Manowar*



26 окт 2018 : 		 Гитарист MANOWAR обвинён в хранении детской порнографии

26 сен 2018 : 		 Группа MANOWAR попрощается с Россией в марте

26 июл 2018 : 		 Переиздания MANOWAR выйдут в августе

15 май 2018 : 		 MANOWAR поедут в тур весной

15 дек 2017 : 		 MANOWAR отменили шоу из-за отравления басиста

9 окт 2017 : 		 Вокалист MANOWAR о прощальном туре

21 июл 2017 : 		 MANOWAR исполняют гимн Болгарии

8 окт 2016 : 		 Концертное видео MANOWAR

25 май 2016 : 		 MANOWAR готовы сказать «прощай»

8 фев 2016 : 		 Басист MANOWAR о Лемми

25 янв 2016 : 		 Видео с выступления MANOWAR

6 дек 2015 : 		 Новое видео MANOWAR

4 дек 2015 : 		 Концертное видео MANOWAR

6 сен 2014 : 		 MANOWAR возвращаются в студию

12 мар 2014 : 		 Лучшие моменты из тура MANOWAR по США

15 янв 2014 : 		 Обложка нового релиза MANOWAR

21 дек 2013 : 		 Новый релиз MANOWAR выйдет в феврале

18 ноя 2013 : 		 Фрагмент нового трека MANOWAR

8 ноя 2013 : 		 MANOWAR объединили усилия с HAMILTON'ом STERLING'ом

28 окт 2013 : 		 MANOWAR объявили о проведении собственного фестиваля в Финляндии

29 июл 2013 : 		 MANOWAR перезаписывают "Kings Of Metal"

28 июл 2013 : 		 MANOWAR вновь в студии

5 июл 2013 : 		 Семплы концертного ЕР MANOWAR

2 июл 2013 : 		 Басист MANOWAR о переиздании альбома 'Warriors Of The World'

29 июн 2013 : 		 Семпл концертного ЕР MANOWAR

18 июн 2013 : 		 MANOWAR выпустят концертный миньон

5 июн 2013 : 		 Переиздание MANOWAR "Warriors Of The World" выйдет в июне

16 май 2013 : 		 Юбилейное издание "Warriors Of The World" MANOWAR

13 апр 2013 : 		 MANOWAR планируют выпуск концертного альбома

20 мар 2013 : 		 Басист MANOWAR о музыке коллектива

22 янв 2013 : 		 MANOWAR вновь приедут в Россию

13 янв 2013 : 		 MANOWAR выпустили юбилейное издание альбома "Warriors Of The World"

7 ноя 2012 : 		 Винил последнего альбома MANOWAR выйдет в январе

31 окт 2012 : 		 MANOWAR на немецком ТВ

13 окт 2012 : 		 MANOWAR отменили два концерта в Испании

11 окт 2012 : 		 MANOWAR открыли новый тур

8 окт 2012 : 		 Финальная обложка нового альбома MANOWAR

29 сен 2012 : 		 MANOWAR и Hi-Rez Studios работают над игрой Smite

14 сен 2012 : 		 Выход нового альбома MANOWAR отложен

8 сен 2012 : 		 Превью обложки нового альбома MANOWAR

5 сен 2012 : 		 Трейлер нового альбома MANOWAR

17 авг 2012 : 		 Новый альбом MANOWAR выйдет на CD в следующем месяце

18 июл 2012 : 		 MANOWAR анонсировали работу в новом фильме с Жаном-Клодом Ван Даммом

14 июл 2012 : 		 Басист MANOWAR поддержал кампанию по проблеме с бродячими собаками в Софии

10 июл 2012 : 		 Первые даты нового тура MANOWAR

18 июн 2012 : 		 MANOWAR выступили на OST FEST

13 июн 2012 : 		 Обложка нового альбома MANOWAR-Hammer Edition

1 июн 2012 : 		 Новый альбом MANOWAR появится в магазинах в сентябре

11 май 2012 : 		 Название нового альбома MANOWAR

6 май 2012 : 		 Песня MANOWAR в фильме 'El Gringo'

21 апр 2012 : 		 Фрагмент нового трека MANOWAR

24 мар 2012 : 		 Первые пробы нового альбома MANOWAR

18 мар 2012 : 		 Басист MANOWAR: "Мы постоянно живём во имя тру-металла"

17 мар 2012 : 		 Новый альбом MANOWAR выйдет в июне

12 мар 2012 : 		 MANOWAR ответили на вопросы

23 дек 2011 : 		 Басист MANOWAR об отмене выступления на фестивале Getaway

27 июл 2011 : 		 MANOWAR представляют специальное издание “Battle Hymns MMXI”

15 апр 2011 : 		 Басист MANOWAR: «SCOTT COLUMBUS был нашим братом и вашим собратом по металлу»

5 апр 2011 : 		 MANOWAR о SCOTT'e COLUMBUS'e

5 апр 2011 : 		 Умер бывший барабанщик MANOWAR

28 фев 2011 : 		 MANOWAR вернутся в студию в апреле

10 дек 2010 : 		 Винил MANOWAR "Battle Hymns 2011" за 200$

25 ноя 2010 : 		 Два новых семпла MANOWAR

23 ноя 2010 : 		 Четыре семпла от MANOWAR

20 ноя 2010 : 		 Новый вариант "Manоwar" MANOWAR

9 ноя 2010 : 		 Басист MANOWAR о новом альбоме

9 ноя 2010 : 		 Дата выхода нового релиза MANOWAR

2 ноя 2010 : 		 Детали нового релиза MANOWAR

29 окт 2010 : 		 CHRISTOPHER LEE на альбоме MANOWAR

27 окт 2010 : 		 MANOWAR перезаписывают "Battle Hymns"

20 авг 2010 : 		 Репродукции MANOWAR доступны для приобретения

13 авг 2010 : 		 MANOWAR исполнили песню в честь DIO

21 июн 2010 : 		 Вокалист MANOWAR: RONNIE JAMES DIO был «первым богом металла»

21 июн 2010 : 		 Режиссер MANOWAR защищает группы, принявшие участие в трибьюте DIO

16 июн 2010 : 		 Детали трибьюта DIO от MANOWAR

15 июн 2010 : 		 Семпл с нового трека MANOWAR

31 май 2010 : 		 MANOWAR выпустят трибьют-CD DIO

14 май 2010 : 		 Фотоагент подала в суд на управляющую компанию MANOWAR

5 фев 2010 : 		 MANOWAR благодарят поклонников

25 дек 2009 : 		 Песня MANOWAR на русском

23 ноя 2009 : 		 Превью нового DVD MANOWAR

12 ноя 2009 : 		 MANOWAR подтвердили участие на Global East Open Air 2010

11 сен 2009 : 		 Новый DVD MANOWAR выйдет осенью

16 июн 2009 : 		 Опубликована обложка нового миньона MANOWAR

10 июн 2009 : 		 MANOWAR в Москве

1 май 2009 : 		 MANOWAR представят проект "The Asgard Saga" на фестивале MAGIC CIRCLE

13 апр 2009 : 		 MANOWAR записывают новую песню на 15 языках

11 апр 2009 : 		 MANOWAR воспользуются услугами первого барабанщика

8 июл 2008 : 		 MANOWAR побили свой рекорд по длительности выступления

27 дек 2007 : 		 Рождественская песня от MANOWAR в сети

27 дек 2007 : 		 Видео-поздравление от MANOWAR

19 дек 2007 : 		 MANOWAR выпустили специальные презервативы ''Защита Воина"

18 ноя 2007 : 		 MANOWAR: "$117 за билет - это дешево!"

11 ноя 2007 : 		 Барабанщик MANOWAR работает над сольным альбомом

7 ноя 2007 : 		 MANOWAR выступят на фестивале MAGIC CIRCLE

14 июн 2007 : 		 Опубликован трек-лист нового концертного альбома MANOWAR

31 май 2007 : 		 Новый альбом MANOWAR

6 апр 2007 : 		 Видеоклип MANOWAR "Die For Metal" в сети

31 мар 2007 : 		 Концерт MANOWAR в Москве состоится

18 фев 2007 : 		 MANOWAR : виртуальный релиз альбома "Gods of War"

13 фев 2007 : 		 MANOWAR открыли интернет-дневник

6 фев 2007 : 		 Объявлен трек-лист нового альбома MANOWAR

16 янв 2007 : 		 Подробности о новом альбоме MANOWAR

23 дек 2006 : 		 MANOWAR анонсировали даты выхода нового альбома

27 ноя 2006 : 		 Подробности о DVD MANOWAR "The Day The Earth Shook - The Absolute Power"

29 авг 2006 : 		 MANOWAR: EP 'The Sons Of Odin' в октябре

3 авг 2006 : 		 Новый сингл MANOWAR выйдет в октябре

9 май 2006 : 		 Фронтмен MANOWAR выпустит DVD фильм о дикой природе

29 янв 2006 : 		 Гитарист MANOWAR попал в аварию на мотоцикле

24 янв 2006 : 		 MANOWAR выпускают сингл и альбом

11 май 2002 : 		 Manowar - в немецких чартах.

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Гитарист MANOWAR обвинён в хранении детской порнографии

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Как сообщает Офис шерифа графства Мекленбург, гитарист MANOWAR Karl Logan был обвинён в хранении детской порнографии.

53-летний Logan был арестован 9 августа в Шарлотте, Северная Каролина, и в отношении него выдвинуто обвинение по шести пунктам сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего третьей степени.

В соответствии с Общими положениями закона Северной Каролины §14-190.17А, «лицо совершает преступление, связанное с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетнего третьей степени, если, зная характер или содержание материала, он обладает таким материалом, который содержит визуальное представление несовершеннолетнего, участвующего в действиях сексуального характера».

Представитель Офиса шерифа графства Мекленбург сказал The Blast, что ордер на арест гитариста был выдан ещё в августе, после чего он был помещён в местную тюрьму.

Позднее подозреваемого выпустили под залог в размере 35 000 долларов.



MANOWAR Guitarist KARL LOGAN Arrested On Child Pornography Charges



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КомментарииСкрыть/показать 19 )

LOR
26 окт 2018, 13:54		Режимъ угнетаетъ свободного художника! Люди с хорошими лицами должны объеденицца! Кровавая эфберня, руки прочь от творческой личности!!! Ещё, конечно, вариант, что это творческой личности подбросили русские хакеры. Хайли, как грится, лайкли.

rassol
26 окт 2018, 13:59		Аднака. Посодють ведь, а мой кореш собирался весной в Москву на концерт и меня агитировал.

michael777
26 окт 2018, 14:12		А в Краснодар на концерт лыжи намылил...

sibterminator
26 окт 2018, 14:26		Пусть тикает из Штатов как Полански.

Умник
26 окт 2018, 14:31		Надо было онлайн смотреть через тор

Ухналь
26 окт 2018, 14:40		Типичный фанат бебиметал.

GeraldFromRivia
26 окт 2018, 14:56		Вот тебе и тестостероновый мужЫцкий митол!
Приплыли, блет...

sibterminator
26 окт 2018, 15:07		GeraldFromRivia - ага, вот ведь старый онанюга))))

StygianSaviour
26 окт 2018, 15:48		Может он для друга хранил.

Blackout 74
26 окт 2018, 16:07		Да, вот тебе и о ля ля

metalslayer
26 окт 2018, 16:30		StygianSaviour, тогда это ещё одна статья за распространение.

faza
26 окт 2018, 16:31		Какая популярная группа ))) С августа никто не в курсе был

alex i spy
26 окт 2018, 16:44		походу концерты в марте отменяются нах ))

artmageddon
26 окт 2018, 17:38		давай Росса де Босса на прощальный тур и новый альбом.
а то Джоуи опять будет гудеть

Stepanich
26 окт 2018, 17:39		Че та и на концерт расхотелось идти...

michael777
26 окт 2018, 18:05		его вина не доказана!

balamut75
26 окт 2018, 18:08		Это всё русские хакеры,это они подбросили запрещенный контент нормальному челу. ))))

Exceptional
26 окт 2018, 18:37		>>>давай Росса де Босса на прощальный тур

Сомнительно теперь, что будет какой-то тур

AcDc
26 окт 2018, 18:37		А есть видео хранения?


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