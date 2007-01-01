Гитарист MANOWAR обвинён в хранении детской порнографии

53-летний Logan был арестован 9 августа в Шарлотте, Северная Каролина, и в отношении него выдвинуто обвинение по шести пунктам сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего третьей степени.
В соответствии с Общими положениями закона Северной Каролины §14-190.17А, «лицо совершает преступление, связанное с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетнего третьей степени, если, зная характер или содержание материала, он обладает таким материалом, который содержит визуальное представление несовершеннолетнего, участвующего в действиях сексуального характера».
Представитель Офиса шерифа графства Мекленбург сказал The Blast, что ордер на арест гитариста был выдан ещё в августе, после чего он был помещён в местную тюрьму.
Позднее подозреваемого выпустили под залог в размере 35 000 долларов.
LOR
rassol
michael777
sibterminator
Умник
Ухналь
GeraldFromRivia
Приплыли, блет...
sibterminator
StygianSaviour
Blackout 74
metalslayer
faza
alex i spy
artmageddon
а то Джоуи опять будет гудеть
Stepanich
michael777
balamut75
Exceptional
Сомнительно теперь, что будет какой-то тур
AcDc
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