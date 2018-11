сегодня



Рассказ о виниловом издании альбомов HELLOWEEN 26 октября Noise Records выпустил виниловый бокс-сет HELLOWEEN, "Helloween - Starlight: The Noise Records Collection", включающий в себя подборку всех песен группы, выпущенных на этом лейбле. Три из этих издания давно отсутствовали в продаже на виниле и все записи впервые будут доступны на цветном виниле:



Helloween



Side A

Starlight

Murderer

Warrior



Side B

Victim Of Fate

Cry For Freedom



Walls Of Jericho



Side A

Walls Of Jericho

Ride The Sky

Reptile

Guardians

Phantoms Of Death



Side B

Metal Invaders

Gorgar

Heavy Metal (Is The Law)

How Many Tears



Keeper Of The Seven Keys Pt.II



Side A

Invitation

Eagle Fly Free

You Always Walk Alone

Rise And Fall

Dr.Stein

We Got The Right



Side B

March Of Time

I Want Out

Keeper Of The Seven Keys



Judas



Side A

Judas



Side B

Ride The Sky (Live)

Guardians (Live)



Keeper Of The Seven Keys Pt.I



Side A

Initiation

I‘m Alive

A Little Time

Twilight Of The Gods

A Tale That Wasn‘t Right



Side B

Future World

Halloween

Follow The Sign



The Best, The Rest, The Rare



Side A

I Want Out

Dr. Stein (Remix)

Future World

Judas

Walls Of Jericho

Ride The Sky (Edit)



Side B

Livin‘ Ain‘t No Crime

Save Us

Victim Of Fate (Re-recorded version)

Savage

Don‘t Run For Cover



Side C

Halloween (Radio edit)

Starlight (Re-recorded version)

Oersnt Of Life (From Death Metal)

Metal Invaders (From Death Metal)

Surprise Track



Side D

Keeper Of The Seven Keys (Remix)



Видео, рассказывающее о содержимом этого бокс-сета, доступно для просмотра ниже.























