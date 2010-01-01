27 окт 2018



Барабанщик AEROSMITH продает дом По сообщению Chron.com, барабанщик AEROSMITH Joey Kramer выставил на продажу дом в Boerne, Texas, за 3.9 миллиона долларов. Он купил поместье площадью 7 700 квадратных футов в 2016 и провел его усовершенствование.











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