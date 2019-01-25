Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IRON MAIDEN переиздают альбомы [90]
*COREY TAYLOR заявил, что на новом альбоме SLIPKNOT появится самая тяжё... [74]
*YUIMETAL ушла из BABYMETAL [33]
*Гитарист MANOWAR обвинён в хранении детской порнографии [26]
*ROB HALFORD: «BABYMETAL — это одна из самых уникальных групп в мире ме... [22]
*
[= ||| все новости группы



*Kane Roberts*



26 окт 2018 : 		 KANE ROBERTS выпустит новый альбом зимой

15 сен 2016 : 		 KANE ROBERTS на FRONTIERS

19 окт 2012 : 		 Обложка нового альбома KANE ROBERTS

| - |
|||| 26 окт 2018

KANE ROBERTS выпустит новый альбом зимой

*
zoom
*
* *
KANE ROBERTS выпустит новую сольную работу, получившую название "The New Normal", on January 25, 2019 via Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

01. King Of The World

02. Wonderful

03. Beginning Of The End

04. Who We Are

05. Forever Out Of Place

06. Leave This World Behind

07. The Lion's Share

08. Leave Me In The Dark

09. Above And Beyond

10. Wrong

«Мне потребовалось на это три года! Вот же с..ь! Кто-то может найдет обложку стремноватой, но моему взгляду это приятно. Все вы были в моих мыслях при создании, посему вы обязательно услышите это на пластинке. Спасибо, что следите за моим творчеством, я чувак, которому свезло! Правда-правда!»



Former ALICE COOPER Guitarist KANE ROBERTS To Release




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 324

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Wardruna Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,33569502830505    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом