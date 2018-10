26 окт 2018



KANE ROBERTS выпустит новый альбом зимой KANE ROBERTS выпустит новую сольную работу, получившую название "The New Normal", on January 25, 2019 via Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. King Of The World



02. Wonderful



03. Beginning Of The End



04. Who We Are



05. Forever Out Of Place



06. Leave This World Behind



07. The Lion's Share



08. Leave Me In The Dark



09. Above And Beyond



10. Wrong



«Мне потребовалось на это три года! Вот же с..ь! Кто-то может найдет обложку стремноватой, но моему взгляду это приятно. Все вы были в моих мыслях при создании, посему вы обязательно услышите это на пластинке. Спасибо, что следите за моим творчеством, я чувак, которому свезло! Правда-правда!»















+0 -1









просмотров: 324