26 окт 2018



Новое видео SOILWORK "Full Moon Shoals", новое видео группы SOILWORK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Verkligheten", выход которого запланирован на 11 января на Nuclear Blast Records:



01. Verkligheten



02. Arrival



03. Bleeder Despoiler



04. Full Moon Shoals



05. The Nurturing Glance



06. When The Universe Spoke



07. Stålfågel (feat. Alissa White-Gluz)



08. The Wolves Are Back In Town



09. Witan



10. The Ageless Whisper



11. Needles And Kin (feat. Tomi Joutsen)



12. You Aquiver (feat. Dave Sheldon)





"Underworld" bonus EP:



13. Summerburned And Winterblown



14. In This Master's Tale



15. The Undying Eye



16. Needles And Kin (original version)



























+7 -4



( 1 )





просмотров: 704