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*Northtale*



27 окт 2018 : 		 Новая песня NORTHTALE

16 окт 2018 : 		 Музыканты TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, TWILIGHT FORCE в NORTHTALE

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|||| 27 окт 2018

Новая песня NORTHTALE

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NorthTale, новый проект Bill Hudson'а (Trans-Siberian Orchestra, Jon Oliva’s Pain, Circle II Circle, U.D.O) и вокалиста Christian Eriksson (Twilight Force) опубликовал дебютный сингл "Shape Your reality".

Состав:

Christian Eriksson - вокал
Bill Hudson - гитара
Mikael Planefeldt - бас
Jimmy Pitts - клавишные
Patrick Johansson - ударные




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