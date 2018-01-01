Новая песня NORTHTALE

NorthTale, новый проект Bill Hudson'а (Trans-Siberian Orchestra, Jon Oliva’s Pain, Circle II Circle, U.D.O) и вокалиста Christian Eriksson (Twilight Force) опубликовал дебютный сингл "Shape Your reality".
Состав:
Christian Eriksson - вокал
Bill Hudson - гитара
Mikael Planefeldt - бас
Jimmy Pitts - клавишные
Patrick Johansson - ударные
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