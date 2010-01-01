2 ноя 2018



OZZY OSBOURNE полон сил OZZY OSBOURNE полностью восстановился от стафилоккока и полон намерений продолжить свои прощальные гастроли.



«Мой палец полностью восстановился. Я с нетерпением жду встречи с вами в канун Нового Года на Ozzfest. Должно быть круто. Не пропустите!»



31 декабря в Forum, Los Angeles, состоится фестиваль, в котором примут участие ROB ZOMBIE, MARILYN MANSON, вокалист KORN Jonathan Davis, ZAKK SABBATH, BODY COUNT, а сам Принц появится под самый занавес года.









Checking in pic.twitter.com/inuXXdRI5Z — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) 25 октября 2018 г.









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