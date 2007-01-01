28 окт 2018



DRAGONFORCE приступили к записи альбома DRAGONFORCE недавно отправились в студию вместе с продюсером Damien'ом Rainaud'ом (FEAR FACTORY, ONCE HUMAN) для записи нового альбома, выход которого намечен на следующий год. В Твитче коллектив будет регулярно радовать роликами о том, как проходит эта работа.



«Мы очень рады вновь приступить к работе в студии после нашего самого большого турового цикла в карьере. Мы будем регулярно информировать вас о процессе работ в Twitch-аккаунте и у фанатов будет возможность включиться в процесс и сообщать о том, что они думают по поводу того или иного соло! На альбоме будет множество сюрпризов, которые порадуют как старых, так и новых поклонников».











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