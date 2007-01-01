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*DragonForce*



28 окт 2018 : 		 DRAGONFORCE приступили к записи альбома

7 авг 2018 : 		 Новый альбом DRAGONFORCE может выйти осенью

8 июн 2018 : 		 Видео с выступления DRAGONFORCE

21 сен 2017 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

2 авг 2017 : 		 DRAGONFORCE получили золото

3 июл 2017 : 		 Вокалист DRAGONFORCE чудом избежал увечий

19 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома DRAGONFORCE

15 май 2017 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

13 апр 2017 : 		 Новая песня DRAGONFORCE

31 мар 2017 : 		 Новая песня DRAGONFORCE

24 мар 2017 : 		 Гитарист DRAGONFORCE о кавер-версии DEATH

18 мар 2017 : 		 DRAGONFORCE записали 12-минутный эпик

9 фев 2017 : 		 Детали нового альбома DRAGONFORCE

8 фев 2017 : 		 Обложка нового альбома DRAGONFORCE

27 янв 2017 : 		 DRAGONFORCE завершают работу над альбомом

3 авг 2016 : 		 PelleK выступил с DRAGONFORCE

8 июл 2016 : 		 Гитарист DRAGONFORCE: «BABYMETAL привлекают тех, кто не слушает металл, в металл»

4 июл 2016 : 		 Басист DRAGONFORCE о новом материале

1 июн 2016 : 		 Сборник лучшего от DRAGONFORCE

15 мар 2016 : 		 10-летний мальчик исполняет песню DRAGONFORCE

2 янв 2016 : 		 DRAGONFORCE не сочиняют только быстрые песни

2 дек 2015 : 		 Басист DRAGONFORCE: «В Париже погиб мой друг»

10 июл 2015 : 		 Фрагмент нового DVD DRAGONFORCE

1 июл 2015 : 		 Трейлер нового DVD DRAGONFORCE

13 июн 2015 : 		 BABYMETAL присоединились на сцене к DRAGONFORCE

24 май 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового DVD DRAGONFORCE

23 май 2015 : 		 Новый DVD DRAGONFORCE выйдет в июле

18 апр 2015 : 		 DRAGONFORCE представили гитару, на которой можно играть под водой

2 апр 2015 : 		 DRAGONFORCE пригласили на российские концерты

20 мар 2015 : 		 Видео с выступления DRAGONFORCE

12 фев 2015 : 		 DRAGONFORCE выпустят DVD в июле

8 фев 2015 : 		 Гитарист DRAGONFORCE утверждает, что соло - не главное в их музыке

29 ноя 2014 : 		 Басист DRAGONFORCE не считает, что рок мёртв

7 авг 2014 : 		 Кавер-версия JOHNNY CASH'a от DRAGONFORCE

18 июн 2014 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

7 июн 2014 : 		 DRAGONFORCE расстались с ударником

31 мар 2014 : 		 Новый альбом DRAGONFORCE выйдет в августе

14 апр 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления DRAGONFORCE

12 апр 2013 : 		 DRAGONFORCE начнут запись в мае

6 дек 2012 : 		 DRAGONFORCE приглашают на концерты

10 окт 2012 : 		 Видео с выступления DRAGONFORCE

11 сен 2012 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

27 апр 2012 : 		 Видео с выступления DRAGONFORCE

4 апр 2012 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

31 мар 2012 : 		 Новая песня DRAGONFORCE

19 фев 2012 : 		 Новая песня DRAGONFORCE

3 фев 2012 : 		 Подробности о новом альбоме DRAGONFORCE

13 янв 2012 : 		 DRAGONFORCE закончили работу над новым альбомом

6 дек 2011 : 		 Бывший вокалист DRAGONFORCE работает над новым проектом

23 окт 2011 : 		 DRAGONFORCE исполнили два новых трека

12 сен 2011 : 		 Бывший вокалист DRAGONFORCE возвращается с новым проектом

2 мар 2011 : 		 DRAGONFORCE объявили имя нового вокалиста

19 авг 2010 : 		 Семпл с концертного альбома DRAGONFORCE

24 июн 2010 : 		 DRAGONFORCE выпустят концертный альбом

7 май 2010 : 		 Еще один кандидат в DRAGONFORCE

5 май 2010 : 		 Вокалист KYLE MICHAELS прошёл прослушивание в DRAGONFORCE

9 мар 2010 : 		 DRAGONFORCE подтвердили уход вокалиста

9 мар 2010 : 		 DRAGONFORCE расстались с вокалистом?

19 ноя 2009 : 		 DRAGONFORCE переиздадут два первых альбома

15 ноя 2009 : 		 DRAGONFORCE отменили все концерты в 2010 году

13 май 2009 : 		 DRAGONFORCE отложили визит в Латинскую Америку

20 мар 2009 : 		 Переиздание альбома "Valley Of The Damned" DRAGONFORCE выйдет в мае

21 янв 2009 : 		 Ранние альбомы DRAGONFORCE будут переизданы

11 июл 2008 : 		 DRAGONFORCE: новый клип в сети

4 июл 2008 : 		 DRAGONFORCE: новая песня в сети

2 июл 2008 : 		 DRAGONFORCE: обложка нового альбома в сети

10 июн 2008 : 		 Детали нового альбома DRAGONFORCE

3 окт 2007 : 		 DRAGONFORCE: переиздание альбома "Valley Of The Damned" отложено

7 авг 2007 : 		 Дебютный альбом DRAGONFORCE будет переиздан

2 фев 2007 : 		 DRAGONFORCE: специальное издание 'Inhuman Rampage' в марте

1 фев 2007 : 		 Автограф-сессия DRAGONFORCE

29 янв 2007 : 		 Гитарист DRAGONFORCE сыграл вместе с легендарными гитаристами

22 май 2006 : 		 Опубликовано видеоинтервью с Herman`ом Li (DRAGONFORCE)

10 ноя 2005 : 		 DRAGONFORCE: новая композиция в сети

12 окт 2005 : 		 DRAGONFORCE: новый альбом в январе

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|||| 28 окт 2018

DRAGONFORCE приступили к записи альбома

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DRAGONFORCE недавно отправились в студию вместе с продюсером Damien'ом Rainaud'ом (FEAR FACTORY, ONCE HUMAN) для записи нового альбома, выход которого намечен на следующий год. В Твитче коллектив будет регулярно радовать роликами о том, как проходит эта работа.

«Мы очень рады вновь приступить к работе в студии после нашего самого большого турового цикла в карьере. Мы будем регулярно информировать вас о процессе работ в Twitch-аккаунте и у фанатов будет возможность включиться в процесс и сообщать о том, что они думают по поводу того или иного соло! На альбоме будет множество сюрпризов, которые порадуют как старых, так и новых поклонников».



DRAGONFORCE Begins Recording Eighth Studio Album



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