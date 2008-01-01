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*Ihsahn*



28 окт 2018 : 		 Новое видео IHSAHN

8 авг 2018 : 		 IHSAHN о ранних годах норвежского блэка

9 май 2018 : 		 IHSAHN исполняет EMPEROR

20 апр 2018 : 		 Видео IHSAHN с Wacken Open Air 2016

19 апр 2018 : 		 Новая песня IHSAHN

13 мар 2018 : 		 IHSAHN: «Экстремальный металл больше не создаёт ощущения чего-то опасного»

23 фев 2018 : 		 Новое видео IHSAHN

16 фев 2018 : 		 Новый альбом IHSAHN выйдет в мае

13 июн 2017 : 		 IHSAHN начнет запись летом

23 апр 2016 : 		 IHSAHN не одобряет выпуск новых альбомов "на конвеере"

18 апр 2016 : 		 IHSAHN сотрудничает с ARISTIDES INSTRUMENTS

4 апр 2016 : 		 IHSAHN не видит смысла выпускать новый альбом EMPEROR

20 мар 2016 : 		 IHSAHN сам не слушает блек-металл

18 мар 2016 : 		 Новая песня IHSAHN

17 фев 2016 : 		 Выход нового альбома IHSAHN'а отложен

20 дек 2015 : 		 Видео с текстом от IHSAHN

23 окт 2015 : 		 IHSAHN завершил работу над альбомом

12 авг 2015 : 		 IHSAHN исполнил новую песню

13 июл 2015 : 		 Новый альбом IHSAHN'а выйдет в начале 2016 года

11 окт 2013 : 		 Новая песня IHSAHN

8 окт 2013 : 		 Видео с текстом от IHSAHN

11 сен 2013 : 		 Новая песня IHSAHN

26 авг 2013 : 		 Новый альбом IHSAHN выйдет в октябре

12 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления IHSAHN

18 июл 2013 : 		 Аудиозапись выступления IHSAHN

28 июн 2013 : 		 IHSAHN завершил работу над альбомом

31 окт 2012 : 		 Дебютный альбома IHSAHN выйдет на виниле

18 июн 2012 : 		 Новый альбом IHSAHN доступен для прослушивания

30 май 2012 : 		 Новая песня IHSAHN

5 апр 2012 : 		 IHSAHN выпустит новую работу в июне

27 янв 2012 : 		 IHSAHN о сотрудничестве с JEFF'ом LOOMIS'ом

6 дек 2011 : 		 Видео полного концерта IHSAHN

13 апр 2011 : 		 IHSAHN заменят ARCTURUS на фестивале PROGPOWER USA XII

13 ноя 2010 : 		 Новости лейбла Mnemosyne Productions

26 июн 2010 : 		 Видео с концерта IHSAHN

2 фев 2010 : 		 Новый альбом IHSAHN доступен для прослушивания

3 ноя 2009 : 		 Новая песня IHSAHN'а

11 сен 2009 : 		 IHSAHN работает над третьим альбомом

6 авг 2009 : 		 Название нового альбома IHSAHN

13 мар 2008 : 		 IHSAHN: трек-лист нового альбома

9 мар 2008 : 		 Подробности о новом альбоме основателя EMPEROR

7 фев 2008 : 		 Бывший фронтмэн EMPEROR о своем сольном альбоме

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Новое видео IHSAHN

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"Lend Me The Eyes Of The Millenia", новое видео группы IHSAHN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ámr".



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