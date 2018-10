сегодня



Новая песня группы CANCER "Garrotte", новая песня группы CANCER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Shadow Gripped", выход которого запланирован на второе ноября на Peaceville. Альбом был записан в студии Foel вместе с Simon'ом Efemy (PARADISE LOST, NAPALM DEATH, AMORPHIS):



01. Down The Steps



02. Garrotte



03. Ballcutter



04. Organ Snatcher



05. The Infocidal



06. Half Man Half Beast



07. Crimes So Vile



08. Thou Shalt Kill



09. Shadow Gripped



10. Disposer



















