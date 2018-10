27 окт 2018



Новое видео ASHES OF ARES "Let All Despair", новое видео группы ASHES OF ARES, в состав которой входит бывший вокалист ICED EARTH Matt Barlow, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Well Of Souls", выходящего девятого ноября на ROAR! Rock Of Angels Records.









div align=center>













+0 -0









просмотров: 252