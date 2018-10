29 окт 2018



Новый альбом NOTHGARD доступен для прослушивания "Malady X", новый альбом группы NOTHGARD, доступен для прослушивания ниже:



01. Voyage To Decay (intro)

02. Malady X

03. Shades Of War

04. Guardians Of Sanity

05. Epitaph

06. Deamonium I

07. Serpent Hollow

08. Devil Will Know

09. Fall Of An Empire

10. Herald Of Death

11. Black Horizon

12. Eye For An Eye (limited digi-CD bonus)

13. Ninja (limited digi-CD bonus)























