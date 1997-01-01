29 окт 2018



Новая песня OBLITERATION “Cenotaph Obscure”, новая песня группы OBLITERATION, доступна для прослушивания по этому адресу. Этот трек взят из альбома "Cenotaph Obscure", выход которого запланирован на 23 ноября:



“Cenotaph Obscure”

“Tumulus Of Ancient Bones

“Orb”

“Eldritch Summoning”

“Detestation Rite”

“Onto Damnation”

“Charnel Plains”













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