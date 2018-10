28 окт 2018



Новое видео FIFTH ANGEL "The Third Secret", новое видео группы FIFTH ANGEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Third Secret, выпущенного 26 октября:



01. Stars Are Falling



02. We Will Rise



03. Queen Of Thieves



04. Dust To Dust



05. Can You Hear Me



06. This Is War



07. Fatima



08. Third Secret



09. Shame On You



10. Hearts Of Stone



















