30 окт 2018



STEVE HACKETT выпустит альбом зимой 25 января STEVE HACKETT выпустит новую сольную работу, получившую название "At The Edge Of Light", которая будет доступна в различных версиях: медиабук с бонус-DVD, в который войдет 5.1 версия альбома и документальные ролики; обычное издание в стекле, цифровой вариант и версия на виниле с бонус-CD.



Трек-лист:



"Fallen Walls And Pedestals"

"Beasts In Our Time"

"Under The Eye Of The Sun"

"Underground Railroad"

"Those Golden Wings"

"Shadow And Flame"

"Hungry Years"

"Descent"

"Conflict"

"Peace"











+1 -0









просмотров: 137