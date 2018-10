29 окт 2018



Новое видео ARCHITECTS "Modern Misery", новое видео группы ARCHITECTS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Holy Hell", выходящего девятого ноября на Epitaph Records.



Трек-лист:



01. Death Is Not Defeat



02. Hereafter



03. Mortal After All



04. Holy Hell



05. Damnation



06. Royal Beggars



07. Modern Misery



08. Dying To Heal



09. The Seventh Circle



10. Doomsday



11. A Wasted Hymn



















