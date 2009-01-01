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Барабанщик SAXON чуть не лишился носа Барабанщик SAXON Nigel Glockler перенёс операцию по восстановлению носа в прошлую пятницу после того, как на него напала собака.



Он опубликовал в своём аккаунте на Facebook пост с фотографией повреждений и сообщил о том, что ему наложили более 100 швов:



«Я был в пабе прошлым вечером, стал гладить собаку, а она решила, что ей не нравится моё лицо, и тогда она оттяпала у меня половину носа. Мне наложили более 100 швов изнутри и снаружи носа и вернули его на место. Моя жена сказала, что из-за шрама на голове и этого укуса меня можно называть FrankenNigel'ом. Хорошие новости в том, что для предстоящих выступлений это не проблема — скоро увидимся!»











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