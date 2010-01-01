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Фронтмен STAIND закончил работу над своим третьим кантри-альбомом Фронтмен STAIND Aaron Lewis сообщил о том, что закончил работу над своим третьим кантри-альбомом. Пока ещё не получившая названия работа должна выйти в начале 2019 года.



Lewis сказал о новом диске следующее: «Я записал свой следующий альбом и сейчас жду мастеринга и конечного продукта. А потом мы начнём планировать, когда в первом квартале следующего года выпустим его».























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