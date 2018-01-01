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*Oceanhoarse*



30 окт 2018 : 		 OCEANHOARSE нашли вокалиста

29 авг 2018 : 		 Вокалист OCEANHOARSE вынужден уйти из группы из-за потери слуха

7 май 2018 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

21 апр 2018 : 		 Новый сингл OCEANHOARSE

22 фев 2018 : 		 Бывшие участники AMORAL, FOR THE IMPERIUM, MYGRAIN в OCEANHOARSE

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|||| 30 окт 2018

OCEANHOARSE нашли вокалиста

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OCEANHOARSE, недавно объявившие об уходе вокалиста Tommy Tuovinen, испытывающего серьезные проблемы со слухом, рады сообщить, что новым вокалистом коллектива будет Joonas Kosonen.

«Мы знали его по SAINTS FOR MASS PRODUCTION, так что, естественно, были готовы к его умениям» — говорит гитарист OCEANHOARSE Ben Varon (ex-AMORAL). «Однако даже не представляли, что все так круто, пока не услышали как он исполняет 'Fading Neons'. И тут все встало на свои места. Мы тут же предложили ему место.

Ряд вокалистов, приходивших на прослушивания, действительно нас удивили и нам странно, что столько талантов находятся без группы. Мы хотим поблагодарить всех, кто прислал демо и испытал свои силы. Мы очень это ценим!»



OCEANHOARSE Announces New Singer



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