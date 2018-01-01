30 окт 2018



OCEANHOARSE нашли вокалиста OCEANHOARSE, недавно объявившие об уходе вокалиста Tommy Tuovinen, испытывающего серьезные проблемы со слухом, рады сообщить, что новым вокалистом коллектива будет Joonas Kosonen.



«Мы знали его по SAINTS FOR MASS PRODUCTION, так что, естественно, были готовы к его умениям» — говорит гитарист OCEANHOARSE Ben Varon (ex-AMORAL). «Однако даже не представляли, что все так круто, пока не услышали как он исполняет 'Fading Neons'. И тут все встало на свои места. Мы тут же предложили ему место.



Ряд вокалистов, приходивших на прослушивания, действительно нас удивили и нам странно, что столько талантов находятся без группы. Мы хотим поблагодарить всех, кто прислал демо и испытал свои силы. Мы очень это ценим!»











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