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Концертный альбом MAGNUM выйдет зимой
18 января на SPV/Steamhammer в двойном диджипаке, тройном виниле, в цифровом варианте и потоком прослушивании состоится релиз нового концертного альбома MAGNUM, "Live At The Symphony Hall", запись которого проходила 19 апреля 2018 года в бирмингемском Symphony Hall.
«Это был настоящий магический вечер» — вспоминает гитарист группы, Tony Clarkin. «Особенно если учесть, что мы выступали почти дома, ведь все мы из этих мест, между Бирмингемом и Вульверхэмптоном, а за двадцать лет играли в Бирмингеме всего один раз. Это сделало этот вечер еще более важным и особенным!»
В качестве специального гостя в концерте принимал участие Tobias Sammet (AVANTASIA, EDGUY), исполнивший партии в композиции "Lost On The Road To Eternity".
Трек-лист:
CD1
01. When We Were Younger (8:00)
02. Sacred Blood 'Divine' Lies (6:28)
03. Lost On The Road To Eternity (6:11)
04. Crazy Old Mothers (5:35)
05. Without Love (6:14)
06. Your Dreams Won't Die (5:42)
07. Peaches And Cream (5:09)
08. How Far Jerusalem (10:46)
CD2
01. Les Morts Dansant (5:46)
02. Show Me Your Hands (5:52)
03. All England's Eyes (4:48)
04. Vigilante (5:24)
05. Don't Wake The Lion (Too Old To Die Young) (11:43)
06. The Spirit (4:30)
07. When The World Comes Down (6:11)
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Saint Portnoy
А как же посмотреть на трясущуюся в конвульсиях руку Боба?))))))
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