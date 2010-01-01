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*Magnum*



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Концертный альбом MAGNUM выйдет зимой

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18 января на SPV/Steamhammer в двойном диджипаке, тройном виниле, в цифровом варианте и потоком прослушивании состоится релиз нового концертного альбома MAGNUM, "Live At The Symphony Hall", запись которого проходила 19 апреля 2018 года в бирмингемском Symphony Hall.

«Это был настоящий магический вечер» — вспоминает гитарист группы, Tony Clarkin. «Особенно если учесть, что мы выступали почти дома, ведь все мы из этих мест, между Бирмингемом и Вульверхэмптоном, а за двадцать лет играли в Бирмингеме всего один раз. Это сделало этот вечер еще более важным и особенным!»

В качестве специального гостя в концерте принимал участие Tobias Sammet (AVANTASIA, EDGUY), исполнивший партии в композиции "Lost On The Road To Eternity".

Трек-лист:

CD1

01. When We Were Younger (8:00)

02. Sacred Blood 'Divine' Lies (6:28)

03. Lost On The Road To Eternity (6:11)

04. Crazy Old Mothers (5:35)

05. Without Love (6:14)

06. Your Dreams Won't Die (5:42)

07. Peaches And Cream (5:09)

08. How Far Jerusalem (10:46)

CD2

01. Les Morts Dansant (5:46)

02. Show Me Your Hands (5:52)

03. All England's Eyes (4:48)

04. Vigilante (5:24)

05. Don't Wake The Lion (Too Old To Die Young) (11:43)

06. The Spirit (4:30)

07. When The World Comes Down (6:11)



MAGNUM To Release 'Live At The Symphony Hall' In January




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Saint Portnoy
31 окт 2018, 00:12		И без видео?
А как же посмотреть на трясущуюся в конвульсиях руку Боба?))))))


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